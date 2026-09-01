"Setelah semua yang saya lalui dalam beberapa tahun terakhir, saya memutuskan bahwa TIDAK AKAN PERNAH LAGI orang lain menentukan masa depan saya untuk saya," kata Richarlison melalui kanal media sosialnya.

Ia mengaku "belakangan ini mengalami banyak hal buruk - dan hampir semuanya terjadi karena keputusan orang lain. Tekanan, ancaman, tindakan balasan - tak satu pun dari itu membuat saya takut. Saya sudah melalui hal yang lebih buruk, percayalah."

Richarlison pindah dari The Toffees ke Spurs pada musim panas 2022 dengan biaya transfer 58 juta euro, tetapi di sana ia berulang kali harus berjuang melawan cedera dan penurunan performa. Pemain 29 tahun itu tak pernah benar-benar nyetel dalam empat tahun. Sementara itu, Spurs mendorong awal baru yang radikal pada musim panas ini.

Tottenham Hotspur dengan ofensif transfer luar biasa setelah nyaris terdegradasi

Dengan lebih dari 200 juta euro, Tottenham merekrut Sandro Tonali dan Mateus Fernandes untuk menjadi pusat kendali baru di lini tengah. Di lini serang, Savinho (88 juta) dan Omar Marmoush (pinjaman dengan opsi beli) datang dari Manchester City. Selain itu, Mykhaylo Mudryk yang juga sempat terkena larangan bermain selama 20 bulan akan bergabung dengan Spurs.

Setelah Richarlison masih diberi kesempatan bermain selama 68 menit saat awal musim yang buruk di Brentford (0-3), ia bahkan sudah tidak masuk skuad saat kekalahan 0-2 dari Newcastle pada akhir pekan lalu. Itu menjadi indikasi jelas untuk kepergian yang kini juga diinginkan sendiri oleh sang pemain Brasil dengan sangat gamblang.

Ia mengklaim sebelumnya hanya bertahan karena "mereka membutuhkan saya saat semuanya berantakan di sini", yang tampaknya merujuk pada musim lalu yang katastrofik, yang berakhir dengan Spurs nyaris terdegradasi. "Karena itu saya berharap kalian memperlakukan situasi saya dengan rasa hormat yang sama seperti yang selalu saya miliki untuk Spurs dan untuk semua orang yang bekerja bersama saya selama masa ini. Jangan putuskan untuk saya."

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Karena Manchester City? Transfer Richarlison tampaknya batal

Pada saat yang sama, ia kembali menegaskan keinginannya untuk kembali ke Everton di Liverpool - "klub favorit saya". Namun, pemain 29 tahun itu juga memberi tahu bahwa upaya tersebut kini menjadi sulit. "Negosiasi tidak berjalan seperti yang diinginkan orang-orang, dan sekarang itu juga tidak akan terjadi lagi. Terlepas dari gejolak ini, saya punya kontrak dengan Spurs dan tetap tersedia untuk klub."

Latar belakangnya: Spurs juga ingin berbelanja dari The Toffees dan melakukan transfer besar lainnya dengan merekrut pemain ofensif liman Ndiaye. Dengan demikian, pintu untuk kembalinya Richarlison tampak terbuka. Sementara The Toffees disebut meminta 70 juta euro untuk Ndiaye, Richarlison disebut The Athletic masih bisa menghasilkan 40 juta euro untuk Spurs. Kesepakatan barter, yang membuat Tottenham masih harus menambah uang, tampak bukan hal yang mustahil.

Namun kini situasinya tampaknya berubah: Manchester City disebut telah masuk ke dalam negosiasi transfer untuk Ndiaye dan sedang berada dalam pembicaraan lanjutan dengan Everton. Bahkan kesepakatan senilai 75 juta euro disebut sudah tercapai.

Karena itu pula, pandangan Spurs kini tertuju kepada Mudryk dari Chelsea - dan Richarlison pada akhirnya bisa menjadi pihak yang paling dirugikan dalam orkestrasi transfer ini.

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