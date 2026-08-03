Klub Barcelona terus bekerja keras membangun tim yang mampu bersaing pada musim 2026-2027.

Meski tim asuhan pelatih Hansi Flick telah menampilkan dua musim yang mengesankan, direktur olahraga Deco dan para asistennya yang terdekat ingin memperkuat proyek ini dengan pemain-pemain kelas atas.

Menurut surat kabar Sport, prioritas Barca saat ini berkisar pada perekrutan seorang penyerang murni, namun para petinggi klub tidak menutup pintu untuk memperkuat posisi lain, jika muncul peluang yang tepat di bursa transfer.

Seminggu setelah stasiun radio "Catalunya Radio" mengungkap bahwa Barcelona telah menanyakan situasi Rodri kepada Manchester City, dan meski Real Madrid dianggap sebagai kandidat terkuat untuk memenangi perburuan tanda tangan sang pemain, "Cadena SER" kembali menegaskan bahwa Barca memantau "dengan penuh minat" negosiasi antara kedua belah pihak.

Raksasa Catalunya itu juga mengkaji kemungkinan bergerak untuk merekrut gelandang asal Spanyol tersebut, jika pada akhirnya ia tidak pindah ke Stadion Bernabeu, dan menyatakan kesiapannya untuk pindah ke Barca.

Menurut jurnalis Neil Sola dari stasiun radio "Cadena SER", ada keyakinan di dalam tubuh Barcelona bahwa klub mampu merampungkan transfer tersebut. Rodri dinilai sebagai salah satu pemain terbaik dunia di posisinya, dan layak mendapatkan upaya finansial besar untuk merekrutnya.

Namun, penuntasan transfer itu juga menuntut sang pemain menunjukkan kesiapannya untuk bergabung dengan Barcelona.

Deco dan Flick memandang lini tengah sudah lengkap dari segi pilihan, tetapi keraguan yang muncul setelah cedera Frenkie de Jong membuka pintu bagi skenario baru.