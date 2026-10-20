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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Analis teknik soal bintang Al Ahly: Kini jadi titik lemah yang jelas di mata lawan dan suporter

Al Ahli
Al-Fayha
A. Al-Sanbi
Saudi Pro League
Arab Saudi

Kesalahan berulang dalam pertandingan

Analis teknik Emad Al-Salmi meminta kiper Al-Ahli, Abdul Rahman Al-Sanabi, untuk mengembangkan kemampuannya dalam menghadapi tembakan dari jarak jauh.

Hal itu disampaikan setelah Al-Sanabi kebobolan gol dari luar kotak penalti dalam laga melawan Al-Fayha di Liga Roshn yang berakhir dengan kemenangan Al-Ahli dengan skor 3-2.

Dengan kemenangan ini, Al-Ahli menambah koleksi poinnya menjadi 18 poin, naik ke peringkat keempat klasemen liga, sementara poin Al-Fayha tetap di angka 7 poin di peringkat keempat belas.

Al-Salmi mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Rotana Sport ma'a Walid": "Abdul Rahman Al-Sanabi bermain di klub besar seperti Al-Ahli, mengapa kita melihatnya kebobolan gol dengan cara yang sama setiap 3 hari, sementara dia hanya diam menyaksikan".

Ia menambahkan: "Semua lawan kini mulai berfokus menembak dari luar kotak penalti melawan Al-Sanabi, baik dari bola mati maupun bola bergerak".

Ia menutup: "Hal terburuk adalah bermain di klub besar seperti Al-Ahli dan menjadi titik lemah yang jelas bagi para lawan dan bagi pendukungmu. Hal ini harus diperbaiki".

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