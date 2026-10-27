Kees Luijckx mengkritik tajam Wout Weghorst dalam gelar wicara Voetbaltijd di 1Twente. Mantan bek itu menilai penyerang jangkung FC Twente tersebut terlalu sedikit memperhatikan rekan-rekan setimnya.

Luijckx membahas perbedaan antara Weghorst dan pesaingnya, Lucas Vennegoor of Hesselink, yang mencetak gol saat menghadapi AZ pada Minggu dalam kemenangan 0-2. "Weghorst hanya berlari untuk dirinya sendiri. Vennegoor menciptakan banyak ruang ketika ia bergerak mencari posisi."

Analis asal Holland Utara itu tidak terlalu menyukai Weghorst, yang tiba di Enschede musim panas lalu. "Dia egois. Dia sendiri ingin mencapai lima belas atau dua puluh gol. Dia bekerja keras, tetapi hasilnya tidak banyak."

Namun, Luijckx tidak sepenuhnya negatif dalam analisisnya tentang Weghorst, yang ia sebut sebagai "fenomena". "Kalau saya melihatnya sekarang, semuanya tampak sangat sulit. Dia benar-benar harus mengerahkan segenap tenaga. Namun, lihatlah fokus yang ia tunjukkan dalam pertandingan."

Weghorst ditarik keluar oleh John van den Brom setelah sekitar 70 menit dalam laga melawan AZ pada Minggu, dan penyerang itu terlihat tidak senang. Tanpa dirinya, Twente memperbesar keunggulan hingga menang 0-2, antara lain berkat gol Vennegoor of Hesselink.

Weghorst, yang berusia 34 tahun, kini telah tampil dalam tujuh belas pertandingan bersama Twente. Pemain veteran itu mencatatkan tujuh gol dan lima assist dalam rangkaian laga tersebut. Kontraknya di Grolsch Veste masih berlaku hampir dua tahun lagi.

Setelah kemenangan di Alkmaar, Twente berada di posisi keempat Vriendenloterij Eredivisie. Seusai sepuluh putaran, selisih mereka dengan pemuncak klasemen Feyenoord hanya empat poin.