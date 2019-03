Jurgen Klopp terlihat secara khusus menghampiri seorang anak gawang Everton setelah Liverpool ditahan imbang tanpa gol di Goodison Park.

Aksi Klopp tersebut tampak setelah sang anak gawang The Toffes secara sarkas menepuk tangannya ketika sang manajer hendak keluar meninggalkan lapangan setelah pertandingan selesai.

Ketika juru taktik asal Jerman tersebut datang menghampiri, sang bocah justru meneruskan tepuk tangannya dan lantas meganggukkan kepalanya serta mengacungkan jempol.

Did that Everton ballboy just sarcastically clap Jurgen Klopp?! 🤦‍♂️🤣 pic.twitter.com/4cVQq4CDFh