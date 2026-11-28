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Tertinggalnya Real Madrid 0-1 dari Alaves pada babak pertama bukan satu-satunya krisis yang terjadi di Stadion Santiago Bernabeu. Jose Mourinho terlibat konfrontasi panas dengan para wasit setelah meledak memprotes keputusan-keputusan wasit, dan nyaris membuat timnya berada dalam situasi yang lebih sulit seandainya para pemain dan anggota staf pelatih tidak turun tangan untuk menjauhkannya dari pusaran protes dan mencegahnya diganjar kartu merah.

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Harian Spanyol Sport melaporkan bahwa pelatih asal Portugal itu berulang kali meluapkan amarah selama pertandingan, setelah Alaves unggul lewat gol Toni Martinez, dan terus memprotes keputusan wasit.

Protes Mourinho dimulai sejak awal, tepatnya pada menit ke-21 babak pertama, ketika ia mendatangi wasit keempat untuk memprotes sejumlah keputusan. Ia tak henti-hentinya keluar dari area teknis dan meluapkan kemarahannya setiap kali merasa Real Madrid dirugikan oleh keputusan yang tidak adil, hingga wasit Cesar Soto Grado turun tangan dan memberinya kartu kuning karena protesnya sudah melewati batas.

Salah satu momen paling tegang terjadi ketika Arda Guler meminta pelanggaran dinyatakan untuknya setelah mendapat tekel yang tidak dianggap pelanggaran oleh wasit. Hal itu memancing kemarahan pemain asal Turki tersebut dan mendorong Mourinho untuk memprotes keras, menentang apa yang ia anggap sebagai standar wasit yang tidak konsisten. Adu mulut di pinggir lapangan pun semakin memanas dan protes sang pelatih asal Portugal kian menjadi-jadi.

Mourinho tidak menerima kartu kuning yang diterimanya. Ia justru terus melayangkan protes kepada wasit keempat, sementara Soto Grado mengawasi tingkah lakunya. Sang pelatih saat itu tampak terancam mendapat kartu kuning kedua, meski wasit memilih meredam situasi dan tidak mengeluarkan kartu kuning kedua, sehingga Real Madrid terhindar dari kehilangan pelatihnya selama pertandingan.

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Melihat kemarahan sang pelatih yang terus memuncak, sejumlah pemain dan anggota staf pelatih Real Madrid turun tangan untuk meredam situasi. Militao, bersama beberapa penghuni bangku cadangan, berusaha menjauhkan Mourinho dari para wasit dan mengembalikannya. Mourinho menerima kartu kuning dari wasit Soto Grado setelah memprotes keputusan tidak memberikan pelanggaran untuk Arda Guler, yang juga memprotes keputusan tersebut dan memberi isyarat dengan tangannya sebagai bentuk keberatan atas tekel yang dialaminya dalam serangan Alaves. Konfrontasi di pinggir lapangan pun memanas di tengah protes sang pelatih asal Portugal yang kian menjadi-jadi.

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Amarah Mourinho tidak berhenti setelah menerima kartu kuning. Ia terus melayangkan protes dan berhadapan dengan wasit keempat untuk menentang keputusan-keputusan wasit, sehingga situasi semakin panas dan memaksa staf pelatih serta para pemain Real Madrid segera turun tangan agar krisis tidak meluas dan sang pelatih tidak lepas kendali.

Eder Militao dan Antonio Rudiger berusaha menenangkan Mourinho dan membujuknya kembali ke bangku cadangan setelah ia menerjang untuk memprotes wasit, sementara para asistennya dan sejumlah pemain terpaksa mengepungnya untuk meredam amarahnya. Pemandangan itu mencerminkan betapa besarnya ketegangan yang menguasai sang pelatih selama pertandingan.

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Karena Mourinho terus melayangkan protes, para pemain tidak hanya berusaha mengembalikannya ke bangku cadangan, tetapi sebagian dari mereka bahkan terpaksa mengawalnya sebelum ia akhirnya digiring ke ruang ganti. Perkembangan yang mencolok itu terjadi di Stadion Santiago Bernabeu, di tengah suasana panas akibat keputusan-keputusan wasit yang memicu kemarahan staf pelatih Real Madrid.