Klub Al Ahly Mesir telah menetapkan sikap terkait masa depan kiper internasional mereka, Mostafa Shobeir, mengenai kemungkinan kepindahannya pada bursa transfer musim panas kali ini, di tengah minat sejumlah klub Eropa untuk mendapatkan jasanya.

Menurut situs «Africa Foot», Al Ahly dalam beberapa jam terakhir menerima tawaran dari klub Denmark, Nordsjælland, senilai 2,5 juta dolar, untuk mendatangkan Mostafa Shobeir.

Manajemen klub juga menerima tawaran lain dari salah satu klub Ceko, dalam rangkaian upaya sejumlah klub Eropa untuk merekrut kiper Mesir tersebut selama bursa transfer musim panas.

Meski tawaran datang bertubi-tubi, sikap Al Ahly tampak jelas, setelah manajemen klub memutuskan mencoret ide kepindahan Mostafa Shobeir pada periode transfer saat ini, mengingat kiper internasional itu merupakan salah satu elemen utama dalam skuad tim untuk musim depan.

Angka-angka Shobeir bersama Al Ahly mencerminkan besarnya perannya di dalam tim, di mana ia tampil dalam 70 pertandingan dengan total 6.058 menit bermain. Gawang sang kiper kebobolan 44 gol selama pertandingan-pertandingan tersebut, sementara ia berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam 38 pertandingan.

Situs «Africa Foot» mengetahui bahwa pelatih asal Maroko, Hossein Amouta, direktur teknik Al Ahly, sangat mengandalkan Mostafa Shobeir dalam proyek olahraganya bersama tim.

Pelatih asal Maroko itu menilai bahwa kiper internasional tersebut merupakan elemen penting dalam susunan pemainnya, dan ia berniat mengandalkannya sepanjang musim depan, di tengah keinginan Al Ahly untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar besar serta meraih lebih banyak trofi.

Berdasarkan hal itu, staf teknik tidak memasukkan kepindahan Mostafa Shobeir ke dalam rencana mereka saat ini, meski minat dari klub-klub Eropa terus meningkat.

Klub Prancis, Troyes, sebelumnya telah menyatakan minat untuk mendatangkan Mostafa Shobeir beberapa pekan lalu, sesuai informasi eksklusif yang dipublikasikan situs «Africa Foot», sehingga menambah daftar klub Eropa yang memantau kiper Mesir tersebut.

Dalam konteks ini, laporan-laporan yang membicarakan kemungkinan kepindahan Shobeir ke Liga Italia, khususnya melalui klub Como, atau ke Nordsjælland, tidak sesuai dengan sikap Al Ahly saat ini.

Manajemen Al Ahly telah memberi tahu para pemain bahwa setiap tawaran transfer tidak akan menjadi bahan negosiasi untuk saat ini, di tengah keputusan klub untuk mempertahankan elemen-elemen utamanya dan tidak melepaskan pilar-pilarnya selama periode transfer musim panas.

Dengan demikian, meski ada tawaran Nordsjælland senilai 2,5 juta dolar, di samping tawaran dari Ceko dan minat sejumlah klub Eropa, kepindahan Shobeir dari Al Ahly pada musim panas ini masih dinilai kecil kemungkinannya, sambil menunggu perkembangan baru yang mungkin muncul pada sikap klub.