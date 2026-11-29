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Noureddine Amrabat menolak membiarkan usia memadamkan gairahnya terhadap sepak bola. Ia berhasil mencuri perhatian lewat kebangkitan luar biasa setelah mencetak gol bersejarah di Liga Belanda dalam kemenangan 4-3 timnya, Utrecht, atas tuan rumah ADO Den Haag pada pekan ke-14.

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Pemain berusia 39 tahun itu hanya membutuhkan enam menit untuk membuka keunggulan. Ia menggiring bola dari tengah lapangan dalam aksi individu yang apik, melewati bek Milan Hoeke, lalu melepaskan tembakan di antara kedua kaki kiper Kilian Nikiema sehingga Utrecht memimpin di awal laga.

Gol yang Mengembalikan Amrabat ke Catatan Sejarah

Nilai gol tersebut tidak hanya terletak pada waktunya yang cepat, tetapi juga pada pencapaian luar biasa Amrabat. Ia kembali mencetak gol di Liga Belanda untuk pertama kalinya dalam 16 tahun dan menjadi pencetak gol tertua dalam sejarah kompetisi tersebut pada usia 39 tahun.

Pencapaian ini terjadi pada penampilan pertama Amrabat di susunan pemain inti Utrecht sejak bergabung dengan tim. Momen itu juga bertepatan dengan dimulainya babak baru bagi klub, setelah pelatih sementara Mark Otten mengambil alih tim utama menyusul pemecatan pelatih kepala sebelumnya.

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Namun, awal yang kuat dari Utrecht tidak mencegah tuan rumah membalas dengan cepat. Yannick Eduardo menyamakan kedudukan untuk ADO Den Haag pada menit ketujuh, hanya semenit setelah gol Amrabat. Menjelang turun minum, tepatnya pada menit ke-42, Artem Stepanov kembali membawa tim tamu unggul sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Utrecht 2-1.

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Di awal babak kedua, Yoann Cathline memperbesar keunggulan Utrecht dengan mencetak gol ketiga. Akan tetapi, ADO Den Haag menolak menyerah dan Ivan Rottier berhasil memperkecil ketertinggalan, membuat laga tetap terbuka bagi segala kemungkinan.

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Stepanov kembali mencetak gol keduanya sekaligus gol keempat bagi timnya, sebelum Eduardo mencetak gol keduanya pada menit ke-66 dan menghidupkan kembali harapan tuan rumah.

Meski ADO Den Haag terus berupaya menyamakan kedudukan pada sisa waktu pertandingan, Utrecht mampu mempertahankan keunggulan untuk memenangi laga dengan skor 4-3 dan membawa pulang tiga poin berharga dari laga tandang.