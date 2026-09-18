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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Amrabat buka suara: Balasan pedas untuk pernyataan Mohamed Ouahbi

Morocco
Ajax
Africa Cup of Nations Qualification
S. Amrabat
M. Ouahbi
Morocco vs Gabon
Gabon
Maroko
Belanda
Gabon

Kejutan dalam kisah absennya dari Maroko

Gelandang internasional Maroko sekaligus pemain Ajax Amsterdam, Sofyan Amrabat, akhirnya memecah kebisuannya untuk menanggapi pernyataan Mohamed Ouahbi, pelatih timnas senior Maroko, terkait alasan ketidaksediaannya membela timnas pada periode saat ini, seraya menegaskan bahwa sikapnya tidak berkaitan dengan status pemain inti maupun jumlah menit bermain yang ia dapatkan.

Amrabat mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan "ESPN" bahwa mengaitkan sikapnya dengan ketidakpuasan atas menit bermain yang ia peroleh tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya, sembari menyatakan keheranannya atas penafsiran Ouahbi.

Sebelumnya, pelatih timnas senior Maroko mengaitkan pengumuman sang pemain soal ketidaksediaannya membela timnas pada periode saat ini dengan ketidakpuasannya atas porsi bermain yang ia dapatkan.

Amrabat membantah bahwa status pemain inti atau jumlah menit bermain menjadi penyebab sikapnya, seraya menegaskan bahwa hal itu bukanlah pendorong di balik keputusannya.

Ia menjelaskan bahwa keputusannya membela timnas Maroko tidak bergantung pada jenis keterlibatannya atau durasi yang ia habiskan di dalam lapangan.

Africa Cup of Nations Qualification
Morocco crest
Morocco
MAR
Gabon crest
Gabon
GAB

Amrabat berkata: "Saya tidak menduga hal itu. Ini agak aneh," seraya menekankan bahwa sepanjang kariernya ia tidak pernah menuntut posisi sebagai pemain inti, baik bersama klub-klub yang ia bela maupun bersama timnas, dan ia tidak pernah menjadikan hal itu sebagai syarat untuk membela tim mana pun.

Gelandang Ajax Amsterdam itu menegaskan bahwa membela timnas Maroko merupakan sumber kebanggaan besar baginya, seraya menganggap bahwa mengenakan kostum negaranya adalah kehormatan terbesar yang bisa diperoleh seorang pemain, terlepas dari durasi keterlibatannya dalam pertandingan.

Amrabat menegaskan bahwa nilai membela timnas Maroko tidak ditentukan oleh jumlah menit, entah pemain bermain 90 menit, 20, atau 10 menit, ataupun tidak bermain sama sekali, sembari menekankan bahwa sikapnya saat ini benar-benar terpisah dari persoalan status pemain inti maupun perolehan menit bermain.

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