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Dalam laga yang sarat perhitungan dan ambisi, Al Ahly bersiap menjalani ujian berat melawan Pyramids. Duel ini mempertemukan hasrat Al Ahly untuk memangkas jarak dengan pemuncak klasemen dan ambisi Pyramids untuk melanjutkan start sempurna mereka serta menjaga rekor nilai penuh di Liga Primer Mesir.

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Pelatih kepala Al Ahly asal Maroko, Hussein Amouta, telah mengumumkan susunan pemain inti yang akan diturunkan menghadapi Pyramids pada Senin malam ini di Stadion Internasional Kairo dalam lanjutan pekan kesembilan kompetisi. Laga ini dinanti-nanti para suporter mengingat pentingnya dalam perburuan puncak klasemen.

Pilihan Amouta menunjukkan bahwa ia tetap mengandalkan Omar El-Saey di susunan pemain inti dan memberinya kesempatan baru untuk membuktikan kemampuannya. Pelatih asal Maroko itu berupaya menjaga stabilitas teknis sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi sejumlah pemain muda untuk tampil dalam laga-laga penting.

Kejutan terbesar dalam skuad Al Ahly adalah kehadiran Imam Ashour di bangku cadangan. Ia absen dalam pertandingan-pertandingan terakhir tim, tepatnya sejak tampil melawan El Qanah dalam laga yang berakhir imbang 3-3.

Kembalinya Imam ke dalam daftar pemain memberi Amouta opsi tambahan di lini tengah, terlebih sang pemain memiliki kemampuan teknis dan fisik yang memungkinkannya mengubah wajah tim saat dibutuhkan, baik melalui kreasi peluang maupun dengan merangsek ke area serang.

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Di lini tengah, Amouta memutuskan menurunkan Akram Tawfik bersama Marwan Attia, dengan Omar El-Saey tetap dipertahankan. Sementara itu, ia mengandalkan trio Ahmed Zizo, Achraf Bencharki, dan penyerang asal Maroko Soufiane Benjdida di lini depan.

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Kehadiran Soufiane Benjdida sebagai ujung tombak menggeser penyerang asal Aljazair Mounsef Bakrar, yang harus puas duduk di bangku cadangan. Keputusan ini menegaskan keteguhan Amouta pada solusi menyerang yang ia anggap paling tepat untuk menghadapi pertahanan Pyramids.

Susunan pemain Al Ahly melawan Pyramids

- Penjaga gawang: Mostafa Shobeir.

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- Belakang: Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ashraf Dari, Tawfik Mohamed.

- Tengah: Marwan Attia, Akram Tawfik, Omar El-Saey.

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- Depan: Ahmed Zizo, Soufiane Benjdida, Achraf Bencharki.

Pemain cadangan: Mohamed El Shenawy, Yassin Marei, Taher Mohamed, Ahmed Reda, Mounsef Bakrar, Hussein El Shahat, Ali Mahmoud, Imam Ashour, dan Karim Fouad.

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Mokwena Balas dengan Trio Penyerang, Zico Pimpin Lini Serang Pyramids

Di kubu lawan, pelatih kepala Pyramids asal Afrika Selatan, Rulani Mokwena, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Al Ahly dengan sejumlah perubahan mencolok. Yang paling menonjol adalah dipasangnya Mostafa Abdel Raouf "Zico" di posisi penyerang tengah.

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Mokwena juga melakukan perubahan pada susunan pemain dengan menurunkan duet Walid El Karti dan Abdelrahman Magdy sejak awal, dalam upaya menguasai lini tengah dan mengancam gawang Al Ahly lewat lebih dari satu opsi serangan.

Pelatih Pyramids itu mengandalkan trio Mostafa Fathy, Nasser Maher, dan Zico di lini depan, dengan El Karti dan Magdy mendampingi Mohanad Lasheen di lini tengah untuk menciptakan keseimbangan antara tugas bertahan dan transisi menyerang.

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Susunan pemain Pyramids adalah sebagai berikut:

- Penjaga gawang: Ahmed El Shenawy.

- Belakang: Mohamed Chibi, Ahmed Samy, Mahmoud Marei, Karim Hafez.

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- Tengah: Mohanad Lasheen, Walid El Karti, Abdelrahman Magdy.

- Depan: Mostafa Fathy, Mostafa Zico, Nasser Maher.

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Pemain cadangan: Ziad Haitham, Hamed Hamdan, Youssef Obama, Mahmoud Saber, Ahmed Abdelkader, Mahmoud Abdel Hafez "Zalaka", Ahmed Atef "Qotta", Odeh Fakhoury, dan Eyad Al-Askalani.

Laga ini memiliki arti yang sangat penting mengingat posisi kedua tim yang berbeda di klasemen Liga Primer Mesir. Al Ahly memasuki pertandingan dengan menempati peringkat ketiga dengan koleksi 20 poin, hasil dari 6 kemenangan dan 2 hasil imbang.

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Di sisi lain, Pyramids bertengger di puncak klasemen dengan 24 poin setelah meraih nilai sempurna dalam 8 pekan pertama dengan memenangi seluruh pertandingannya. Mereka pun kini menghadapi ujian sesungguhnya untuk mempertahankan rekor sempurna tersebut.

Al Ahly berambisi meraih tiga poin dan memangkas jarak dengan pemuncak klasemen menjadi satu poin, sementara Pyramids menyadari bahwa kemenangan akan memberi mereka peluang untuk menjauh di puncak dan mengirim pesan kuat kepada para pesaingnya.