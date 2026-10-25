Al Ahly mengirim pesan kuat kepada para pesaingnya di ajang Piala Konfederasi Afrika, setelah memastikan tempat di babak grup di bawah arahan pelatih asal Maroko, Hossam Aouar, menyusul kemenangan telak atas Kitara dari Uganda dengan skor 4-0 tanpa balas, dalam sebuah pertandingan yang menyaksikan angka-angka bersejarah serta pencapaian individu bagi para bintang tim berjuluk Al Ahmar itu.

Al Ahly meraih kemenangan dengan skor 4-0 atas Kitara, pada leg kedua babak 32 besar turnamen tersebut, sehingga memastikan lolos dengan agregat 6-1 dari dua pertandingan, setelah sebelumnya mengakhiri laga leg pertama dengan keunggulan 2-1.

Gol-gol Al Ahly dicetak secara bergantian oleh Hussein El Shahat, yang mencetak dua gol, Mohamed Magdy Afsha, yang mencetak satu gol, dan Taher Mohamed Taher, yang menutup kemenangan empat gol tersebut, sehingga tim menegaskan superioritasnya dan memastikan langkah menuju babak berikutnya dari turnamen benua ini.

Al Ahly kembali ke babak grup Piala Konfederasi

Dengan kelolosan ini, Al Ahly mencapai babak grup Piala Konfederasi Afrika untuk ketiga kalinya dalam sejarahnya, setelah sebelumnya pernah berada di babak ini pada edisi 2013 dan 2015.

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Edisi 2013 menyaksikan Al Ahly menjadi juara, sementara perjalanan mereka pada edisi 2015 berakhir di babak semifinal. Kini tim kembali ke babak grup dengan ambisi bersaing memperebutkan gelar dan menambahkan pencapaian baru ke dalam catatan benua mereka.

Ini merupakan partisipasi keempat Al Ahly dalam sejarah turnamen tersebut, karena mereka sebelumnya pernah mengikuti ajang edisi 2008, yang berakhir dengan tersingkir di babak 16 besar menghadapi Santos dari Angola melalui adu penalti.









Hussein El Shahat menorehkan sejarah bersama Al Ahly

Kemenangan ini tidak hanya memastikan kelolosan, tetapi juga membawa pencapaian bersejarah bagi Al Ahly, setelah tim mencapai 700 gol di berbagai kompetisi Afrika, berkat gol pertama yang dicetak oleh Hussein El Shahat ke gawang Kitara.

El Shahat, yang mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut, memperkuat koleksi golnya bersama Al Ahly di turnamen-turnamen Afrika menjadi 25 gol, sehingga ia melanjutkan kehadiran berpengaruhnya dalam laga-laga benua tim berseragam merah itu.

Bintang Al Ahly tersebut juga mencapai brace ketiganya bersama tim di kompetisi benua, setelah ia mencetak dua gol dalam tiga pertandingan benua dengan seragam Al Ahly, sesuai angka yang tercantum dalam statistik.

Afsha mendekati tonggak baru bersama Al Ahly

Di sisi lain, Mohamed Magdy "Afsha" terus memperkuat angka-angkanya bersama Al Ahly, setelah ia mencetak gol ke gawang Kitara, sehingga mengangkat koleksinya menjadi 12 gol di turnamen-turnamen Afrika bersama tim berseragam merah itu.

Dengan gol ini, Afsha mencapai 48 gol di berbagai turnamen dengan seragam Al Ahly, dalam 285 pertandingan yang ia jalani bersama tim, sehingga menambahkan tonggak baru pada kariernya bersama klub.

Setelah memastikan tiket kelolosan, perhatian Al Ahly kini tertuju pada undian babak grup Piala Konfederasi Afrika, yang dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu mendatang, untuk mengetahui ketiga lawan mereka di grup.

Tim berseragam merah itu menanti hasil undian, sambil menunggu dimulainya babak grup yang akan menentukan gambaran perjalanan mereka menuju persaingan memperebutkan gelar benua.



