Pelatih asal Portugal, Ruben Amorim, yang menangani Milan, menegaskan bahwa dirinya tidak percaya pada gaya menetapkan target sebagai batas minimum di sebuah klub sebesar dan sebersejarah Rossoneri, seraya menekankan bahwa hasil apa pun selain kemenangan dianggap sebagai kegagalan tanpa memandang identitas lawan. Hal itu disampaikan menjelang laga pembuka mereka di Liga Europa musim (2026-2027) menghadapi Benfica.

Mengenai karakter laga perdana Rossoneri ini, Amorim mengungkapkan dalam konferensi pers yang dikutip situs "Football Italia": "Ini adalah peluang besar dan pertandingan pertama kami, sebuah laga bersejarah melawan Benfica di level Eropa yang kuat. Rui Costa akan hadir, dan ia adalah salah satu legenda Milan, selain itu saya sebelumnya pernah bermain untuk Benfica, tetapi hal yang paling penting adalah bahwa ini pertandingan pertama kami di turnamen ini".

Di tengah anggapan sebagian pihak yang menjagokan Milan di antara kandidat favorit untuk meraih gelar musim ini, pelatih Portugal itu menjelaskan: "Kami ada di turnamen ini dan ingin memenanginya. Sulit untuk melihat persaingan dan memastikan apakah kami kandidat terdepan atau bukan, ada banyak tim besar dan sebagian besar dari mereka punya peluang untuk mencapai final".

Ia menambahkan: "Yang saya tahu adalah bahwa untuk mencapai final dan bersaing di liga, kami membutuhkan skuad yang kuat, dan dengan skuad yang kuat akan ada rotasi yang terus-menerus, sehingga semua orang harus siap. Jika kami terhindar dari cedera dan semua pemain tetap berada di tingkat konsentrasi tertinggi hingga akhir musim, maka kami bisa memenangi pertandingan apa pun, karena itu saya katakan bahwa tujuan kami yang jelas adalah berusaha memenangi turnamen ini".

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Menjawab pertanyaan para jurnalis Portugal mengenai apakah ia sempat dekat untuk kembali melatih Benfica sebelum menandatangani kontrak dengan Milan, Amorim mengungkapkan: "Saya tidak akan kembali melatih di Portugal. Keputusan saya adalah berhenti dan mencurahkan waktu untuk keluarga saya selama setahun, dan itu adalah janji yang saya buat pada diri sendiri sejak 4 tahun lalu. Hal itu sangat jelas bagi saya, hingga saya menerima telepon dari Milan; saya berbicara dengan para pemilik dan mereka meyakinkan saya untuk kembali lebih cepat dari yang saya perkirakan. Saya tidak akan kembali bekerja di Portugal, lalu datang tawaran Milan, dan saya kira tidak ada tawaran lain yang bisa membuat saya kembali melatih karena saya sudah bertekad untuk mengambil istirahat dan saya membutuhkannya, tetapi kemunculan Milan menentukan keputusan saya".

Amorim melanjutkan pernyataannya dengan menekankan penolakannya terhadap konsep penetapan batas minimum ambisi di dalam kubu Merah dan Hitam itu, sembari menjelaskan: "Bagi klub-klub besar, dan Milan adalah klub besar, tidak ada target batas minimum. Apa pun hasilnya, jika kalian tidak menang, kalian akan berada di sini untuk mengevaluasi dan mengkritik serta mengatakan bahwa ini tidak cukup, dan inilah pengalaman saya di Portugal juga; jika kalian tidak mencapai final atau meraih gelar, hal itu dianggap sebagai kegagalan. Semua orang di Portugal mengatakan bahwa Benfica harus memenangi Liga Europa dan itu wajar, jadi entah kalian menang atau tidak".

Ia menutup: "Jika kami tidak memenangi gelar, maka kami akan dianggap tidak cukup baik di mata semua orang, karena itu saya tidak ingin menjadi pelatih yang menetapkan pencapaian semifinal atau perempat final sebagai target; itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa kami hanya punya satu tujuan yaitu menang, dan apa pun yang kurang dari itu akan membuat kami terkena kritik, dan inilah harga yang kalian bayar sebagai pelatih Milan. Hal ini tidak berkaitan dengan urusan finansial karena Liga Europa tidak sebanding dengan Liga Champions, tetapi berkaitan dengan harga diri dan identitas kami".