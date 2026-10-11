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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Amorim membawa Milan kembali ke versi 99

Sassuolo vs AC Milan
Sassuolo
AC Milan
Serie A
R. Amorim
Italia
Portugal

Dilema di luar lapangan!

Milan kembali kehilangan poin di luar markasnya pada Serie A, setelah hanya bermain 1-1 melawan Sassuolo, Minggu, pada pekan keenam, di mana mereka gagal mempertahankan keunggulan, sekaligus mengulang catatan yang tak terjadi selama lebih dari seperempat abad.

Menurut statistik Opta, Milan meraih hasil seri pada 3 dari 4 laga pertamanya di luar kandang musim ini di Serie A, untuk pertama kalinya sejak musim 1999-2000, ketika tim mencatatkan rekor serupa di bawah arahan pelatih Alberto Zaccheroni, dengan satu kemenangan dan 3 hasil seri.




Milan nyaris merebut tiga poin dari Sassuolo, setelah Adrien Rabiot membuka keunggulan pada menit ke-63 dengan tendangan keras dari sudut yang sempit. Namun tuan rumah menyamakan kedudukan hanya 5 menit berselang, ketika Kass Odenthal menyambar bola di dalam kotak penalti usai sepak pojok, sehingga laga kembali ke titik awal.

Milan menambah koleksinya menjadi 12 poin di peringkat keempat, sementara Sassuolo mencapai 8 poin di peringkat kesepuluh.

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