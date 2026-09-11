Pelatih Milan, Ruben Amorim, menegaskan bahwa bintang timnas Amerika Serikat, Christian Pulisic, merasa sedih karena tidak bermain, namun ia akan mendapatkan menit bermain saat menghadapi Lazio besok di kompetisi Serie A Italia.

Amorim, pelatih Milan, mengulas laga timnya yang dinanti pada hari Sabtu melawan Lazio di Serie A Italia, dalam konferensi pers yang digelar hari Jumat.

Amorim berkata: "Lazio adalah tim yang memiliki banyak kecepatan. Mereka sangat agresif, dan memiliki identitas yang jelas."

Amorim menjelaskan: "Mereka membangun serangan dengan empat pemain dan tiga gelandang. Perekrutan Frattesi adalah kesepakatan yang sangat luar biasa, karena memberi mereka banyak progresi di sepertiga akhir. Mereka juga memiliki dua sayap yang sangat hebat dalam mengolah bola, dan mereka punya seorang penyerang baru. Mereka merasa nyaman dengan meraih tiga kemenangan. Mereka kalah di Piala, lalu memulai musim dengan sangat kuat. Sepakbola memang lucu dengan cara seperti ini."

Lazio meraih tiga kemenangan dalam tiga laga pertamanya di Serie A Italia.

Amorim melanjutkan: "Gattuso adalah salah satu legenda Milan, dan saya rasa sosoknya sangat penting bagi tim kami saat ini."

Pelatih Milan itu melanjutkan: "Bakat bukanlah segalanya. Gairah yang ia miliki saat bermain sepakbola, dan ketangguhan, itulah yang perlu kami ulangi dalam cara bermain kami. Terkadang, lebih daripada bakat, apa yang kami rindukan dalam beberapa tahun terakhir adalah gairah itu. Ia adalah contoh yang sangat luar biasa bagi tim kami dan bagi momen kami saat ini."

Bintang timnas Amerika Serikat, Pulisic, belum bermain satu menit pun dalam pertandingan resmi musim ini, namun Amorim menjelaskan bahwa ia akan kembali bermain besok, meskipun belum jelas apakah ia akan tampil sebagai starter.

Amorim menyatakan: "Saya rasa kalian akan melihat Pulisic; saya tidak tahu apakah ia akan mulai sebagai starter atau masuk ke lapangan dari bangku cadangan. Saya rasa ia akan bermain setidaknya beberapa menit sekarang, dan saya menyukai Pulisic."

Amorim menambahkan: "Pulisic marah saat ini karena ia memiliki nol menit bermain, dan saya menyukai itu. Saya menyukai hal ini pada para pemain tim saya. Namun ia siap bermain. Jangan lupa bahwa ia mengalami cedera, lalu memar pada latihan pertama, sehingga ia berhenti kemudian kembali."

Pelatih asal Portugal itu melanjutkan: "Tidak penting apakah kamu pemain besar. Saya tidak menyingkirkan para pemain yang tampil dengan baik untuk memainkan pemain lain mana pun di dunia. Ini adalah cara hidup saya, dan dengan cara ini pula saya akan mengakhiri karier saya."

Amorim menambahkan: "Pulisic sangat penting bagi kami. Setelah jeda, kami akan menjalani delapan pekan dengan tiga pertandingan dalam sepekan. Saya rasa mereka akan bosan bermain, sehingga akan ada waktu untuk semua orang. Pulisic sangat penting bagi kami dan akan memainkan banyak pertandingan, tetapi kalian harus memahami konteks dan sejarahnya serta alasan saya melakukan sesuatu dengan cara yang saya lakukan. Kalian akan melihatnya pekan ini, dan kalian tidak akan terlalu merindukannya."

Pelatih Rossoneri itu melanjutkan: "Saya tidak akan mengatakan siapa yang akan bermain. Pulisic berlatih dengan baik; Saelemaekers tampil sangat bagus. Dan Hutchinson memulihkan kebugaran fisiknya. Dalam tiga pertandingan terakhir, para pemain cadangan yang tampil mengubah jalannya permainan. Kami akan menjadi tim yang kuat."

Amorim akan berpegang pada gaya bermain 3-4-2-1, namun pelatih Rossoneri itu belum menentukan para pemain intinya di posisi gelandang serang.

Amorim berkata: "Rabiot adalah pemain yang lebih banyak bermain box-to-box, dan ia tidak terbiasa bermain di antara lini, melainkan lebih suka duel langsung dalam permainan, tetapi ia sangat luar biasa di dekat kotak penalti."

Amorim melanjutkan: "Ia mampu mencetak gol, dan dalam beberapa pertandingan kamu menginginkan hal itu ada di dalam tim. Loftus-Cheek bermain dengan kaki kanan, tetapi ia bisa bermain di sana. Ia bisa lebih tangguh, dan hadir dalam pertandingan selama 90 menit dan bukan hanya lima menit lalu menghilang kemudian kembali. Saelemaekers juga memiliki karakteristik yang luar biasa untuk bermain di sana, begitu pula Pulisic, yang bermain dengan kaki kanan dan bisa tampil sangat baik di antara lini."

Salah seorang wartawan bertanya kepada Amorim apakah Luka Modric tidak memungkinkan Rossoneri untuk menekan lawan secara terus-menerus, sesuatu yang tampaknya disetujui oleh Amorim.

Pelatih Milan itu berkata: "Terkadang ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pressing di setiap permainan. Namun ada sisi lainnya, yaitu bahwa ia mengendalikan tempo pertandingan dengan sangat baik."

Ia menutup: "Jika ada sesuatu yang dibutuhkan tim ini, itu adalah pemahaman tentang cara bermain dengan bola. Saat ini, Modric memahami hal itu lebih baik daripada yang lain. Sebagai pelatih, saya harus memilih apa yang lebih saya inginkan dari tim. Terkadang kami sedikit kehilangan saat berada di bawah tekanan, tetapi dengan bola kami memiliki kendali yang lebih besar. Pesan saya untuk tim adalah: jika kami harus kehilangan sesuatu, maka itu haruslah tanpa bola; adapun dengan bola, kami harus baik atau sangat luar biasa."



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