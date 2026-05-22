Álvaro Arbeloa sangat jelas mengenai masa depannya sebagai pelatih Real Madrid

Álvaro Arbeloa akan duduk di bangku cadangan untuk terakhir kalinya sebagai pelatih Real Madrid pada akhir pekan ini, demikian dikonfirmasi oleh pelatih sementara tersebut dalam konferensi pers pada hari Jumat. Klub raksasa Spanyol itu akan menutup musim LaLiga pada hari Sabtu dengan pertandingan kandang melawan Athletic Club.

Arbeloa menjawab dengan tegas ketika ditanya apakah ini akan menjadi laga terakhirnya sebagai pelatih Real Madrid. “Ya,” kata mantan bek Los Blancos itu. “Saya harap ini bukan perpisahan, melainkan sampai jumpa. Karena saya selalu menganggap ini sebagai rumah saya. Saya sudah terikat dengan Real Madrid selama 20 tahun, dalam berbagai peran.”

Pelatih sementara ini mengambil alih tongkat estafet setelah pemecatan Xabi Alonso awal musim ini. Meskipun terjadi pergantian pelatih, kesuksesan di lapangan tetap tak kunjung datang: Real Madrid kembali melihat FC Barcelona menjadi juara dan tersingkir lebih awal di Liga Champions. Selain itu, situasi internal pun ternyata sangat tidak stabil.

''Saya telah berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan peran ini. Saya melakukannya dengan lebih memikirkan Real Madrid daripada diri saya sendiri,'' kenang Arbeloa mengenai periode turbulennya sebagai pelatih kepala Real Madrid. ''Saya tahu bagaimana kondisi skuad saat saya mengambil alih dan bagaimana hubungan di ruang ganti.''

Arbeloa harus menghadapi perselisihan sengit antara Federico Valverde dan Aurélien Tchouaméni, yang diliput secara luas oleh media Spanyol. Selain itu, kabarnya ada hubungan kerja yang kurang harmonis dengan pemain bintang Kylian Mbappé.

''Situasinya akan berbeda jika saya memulai musim ini sebagai pelatih. Namun, inilah situasi yang saya temui. Saya melihat di mana saya berada setahun yang lalu, sebagai pelatih muda, dan di mana saya sekarang. Saya telah mengambil langkah besar dalam empat bulan terakhir dan siap untuk tantangan baru,'' kata Arbeloa yang gigih dan ambisius.

Menurut Arbeloa, tidak ada kemungkinan baginya untuk bergabung dengan staf teknis José Mourinho, calon pelatih baru Real Madrid. ''Saya tidak akan menanggapi hal itu. Mourinho selalu memiliki staf yang hebat. Jika dia menjadi pelatih di sini, dia akan bekerja dengan orang-orang pilihannya sendiri.''