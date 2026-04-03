Álvaro Arbeloa mengonfirmasi kembalinya dua bintang Real Madrid dan membuat pernyataan yang mengejutkan

Éder Militão dan Jude Bellingham kembali siap diturunkan untuk Real Madrid. Hal ini dikonfirmasi oleh pelatih sementara Álvaro Arbeloa dalam konferensi pers, di mana ia memuji habis-habisan bek asal Brasil tersebut.

Pada 7 Desember tahun lalu, Militão mengalami cedera hamstring saat bertanding dalam laga LaLiga antara Real Madrid dan Celta Vigo (0-2), yang membuatnya harus absen. Musim lalu, bek tengah ini juga mengalami robekan ligamen.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan RCD Mallorca, Arbeloa menegaskan bahwa Real Madrid kembali dapat mengandalkan Militão. “Saya sangat senang dia kembali.”

Pelatih sementara Los Blancos tidak hanya ‘sangat senang’, tetapi juga memuji sang pemain yang telah 38 kali membela timnas. “Jika dia fit, dia adalah bek terbaik di dunia.”

Jude Bellingham juga kembali masuk dalam skuad Real Madrid. Gelandang asal Inggris ini mengalami cedera otot paha belakang dan tidak bermain untuk tim nasional Inggris pekan lalu.

“Thomas Tuchel tidak ingin mengambil risiko dengannya. Bellingham telah berlatih dengan baik dan terutama masih kekurangan ritme pertandingan,” kata Arbeloa.

Real Madrid berada di posisi kedua di LaLiga dan tertinggal 4 poin dari rivalnya FC Barcelona (73). Klub ibu kota Spanyol ini akan menghadapi Bayern München di perempat final Liga Champions pekan depan.