Alvarez Siapkan "Pesan Perpisahan": Akankah Konfrontasi dengan Simeone Memecah Kebuntuan?

Kasus transfer Julian Alvarez telah mencapai persimpangan yang menentukan, setelah penyerang asal Argentina itu menjadi yakin bahwa dirinya adalah satu-satunya yang mampu memecahkan kebuntuan dengan Atletico Madrid, melalui konfrontasi langsung dengan pelatihnya, Diego Simeone, untuk meyakinkannya agar mengizinkan dirinya hengkang ke Barcelona.

Alvarez, 26 tahun, menyadari bahwa sikap Atletico yang menolak menjualnya kepada rival langsung baik di kancah domestik maupun Eropa tidak akan berubah kecuali dirinya sendiri yang mengambil inisiatif untuk bergerak.

Bintang asal Argentina itu ingin agar hal tersebut dilakukan secara baik-baik, melalui dialog terbuka di mana ia menjelaskan alasan keinginannya untuk mengenakan seragam "Blaugrana", seraya menegaskan bahwa ia "tidak bahagia" di Madrid dan ingin "menjadi bahagia dengan bermain untuk Barcelona".

Barcelona bersikeras, Atletico bergeming

Barcelona masih bersikeras dengan opsi merekrut Alvarez pada musim panas ini, atau pada jendela transfer musim dingin mendatang jika hal itu tidak memungkinkan saat ini.

Sebaliknya, Atletico Madrid mempertahankan bintangnya dan menolak melepasnya demi rival langsungnya di La Liga dan Liga Champions Eropa, sebuah sikap yang digambarkan oleh sumber-sumber di internal Barcelona sebagai "tertutup sepenuhnya".

Sumber yang sama menegaskan kepada surat kabar "Mundo Deportivo" bahwa klub Catalan itu tidak memiliki banyak pilihan selama Atletico tetap menolak untuk bernegosiasi, seraya menyebutkan bahwa "Julian sendiri, melalui dialog, satu-satunya yang bisa mencoba meyakinkan mereka untuk bersikap lebih terbuka".

Namun, tugas itu tidak akan mudah, mengingat ketegasan Miguel Angel Gil Marin, CEO Atletico, yang menolak melepas sang penyerang.

"Jalur Simeone" adalah solusinya

Kalangan yang dekat dengan pemain itu menilai bahwa "jalur Simeone" adalah pilihan yang paling tepat. Saat Alvarez kembali ke kamp Atletico pada Senin 10 Agustus, atau mungkin sebelum itu, ia berniat mengulangi pesan yang ia sampaikan selama masa Piala Dunia: "Transfer ini adalah pilihan terbaik untuk semua pihak. Saya ingin mewujudkan impian saya".

Alvarez sebelumnya sempat membuat kejutan pada 23 Juni lalu, seusai laga Argentina melawan Austria, ketika ia menyatakan secara terbuka: "Saya telah berbicara dengan para pejabat klub, dan saya rasa transfer ini adalah yang terbaik untuk semua pihak. Saya ingin mewujudkan impian saya". Sebuah pernyataan langka dari seorang bintang yang terikat kontrak hingga 2030, dan menimbulkan kehebohan global yang tidak disukai oleh para pejabat Atletico.

Alvarez merasa tenang dengan sikapnya, menurut surat kabar tersebut, karena klub Madrid itu menjanjikannya pada Januari lalu untuk membantu jika ia meminta pergi, tetapi mereka tidak menepati janji tersebut ketika saatnya tiba untuk merealisasikannya, dan ia menilai bahwa ia tidak mengatakan secara terbuka apa pun selain apa yang telah ia sampaikan kepada manajemen secara rahasia.

Strategi Alvarez saat ini bertumpu pada berterus terang langsung kepada Simeone bahwa ia tidak melihat dirinya bertahan bersama Atletico dan ingin pergi, dan saat itu pelatih asal Argentina itu harus memutuskan: entah mengabaikan keinginan pemainnya dan menahannya secara terpaksa, atau mengangkat persoalan tersebut ke manajemen untuk mengakhiri krisis.

Deco bergerak diam-diam

Direktur olahraga Barcelona, Deco, sebelumnya berada di Madrid baru-baru ini, di tengah kabar tentang pertemuan yang dinantikan dengan agen Alvarez, Fernando Hidalgo, yang menjalin hubungan kuat dengannya, dan meskipun detail pertemuan itu dirahasiakan, gerak-gerik Barcelona menegaskan keseriusan minatnya.

Dan jika Alvarez berhasil meyakinkan Simeone, maka solusinya bisa jadi sederhana, dengan syarat Atletico melepaskan hak veto penolakan menjual kepada Barcelona, dan selama klub Catalan itu masih berada dalam gambaran, maka tawaran Paris Saint-Germain dan Arsenal tidak akan berarti bagi sang pemain, yang telah menetapkan "Camp Nou" sebagai satu-satunya tujuan favoritnya.