Athletic Bilbao memberikan pukulan telak kepada Atletico Madrid setelah menghancurkannya dengan skor (3-0) pada hari Sabtu ini, dalam laga pekan keempat Liga Spanyol, sehingga tim Basque itu melanjutkan rangkaian hasil kuatnya dan meraih kemenangan kedua secara beruntun.

Babak pertama berakhir tanpa gol, sebelum jalannya pertandingan berubah total pada awal babak kedua, ketika Nico Williams membuka keunggulan pada menit ke-46, lalu Robert Navarro menggandakan keunggulan hanya dua menit berselang, memanfaatkan umpan matang dari Inaki Williams.

Diego Simeone berusaha menyelamatkan keadaan dengan melakukan pergantian ofensif, yang paling menonjol adalah memasukkan pemain Argentina Julian Alvarez pada menit ke-60, demi memperkecil selisih dan mengembalikan Atletico Madrid ke dalam pertandingan.

Meski Alvarez masuk, Atletico tidak mampu mengubah arah laga, sementara Athletic Bilbao terus menekan dan mengendalikan jalannya permainan, memanfaatkan kondisi kebingungan yang tampak pada tim tamu selama babak kedua.

Dan pada menit terakhir waktu normal, Oihan Sancet melepaskan tembakan pamungkas dengan mencetak gol ketiga, melengkapi trigol tuan rumah dan menegaskan keunggulan besar Bilbao, di tengah perayaan para pendukungnya di stadion "San Mames".

Dengan kemenangan ini, Athletic Bilbao melanjutkan awal musim yang kuat setelah kemenangannya atas Celta Vigo pada pekan sebelumnya, sementara Atletico Madrid menelan kekalahan berat yang menempatkannya di hadapan tanda tanya sejak dini soal level ofensifnya dan kemampuannya untuk bersaing musim ini.