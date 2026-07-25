Alvarez Menjauh, Barcelona Mengarah ke Kejutan dari Liga Inggris

Klub Barcelona menghidupkan kembali ketertarikannya pada penyerang Prancis Eli Junior Kroupi, bintang klub Inggris Bournemouth, dalam upaya baru untuk memperkuat lini serang, meski klub Inggris tersebut bersikap tegas dengan menyatakan penolakan mutlak untuk menjual pemain itu selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Surat kabar Katalunya "Sport" menyebutkan bahwa Deco, direktur olahraga Blaugrana, kembali mengangkat nama penyerang muda berusia 20 tahun itu ke meja negosiasi, setelah opsi merekrut pemain Argentina Julian Alvarez menjadi rumit akibat penolakan Atletico Madrid untuk bernegosiasi, dalam rangka mencari pengganti masa depan bagi pemain Polandia Robert Lewandowski.

Musim luar biasa

Kroupi, pemain internasional Prancis U-21, tampil dengan musim perdana yang luar biasa di Liga Primer Inggris setelah bergabung dari klub Prancis Lorient dengan nilai 13 juta euro, di mana ia mencetak 13 gol dalam 35 pertandingan. Angka-angka ini menjadikannya sorotan klub-klub besar Eropa, termasuk Chelsea, Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern Munich, dan Manchester City.

Bournemouth menutup pintu

Namun ambisi Barcelona berbenturan dengan sikap tegas Bournemouth, di mana Tiago Pinto, kepala operasi sepak bola di klub Inggris itu, menegaskan bahwa Kroupi merupakan batu penjuru dalam proyek klub, seraya menyatakan penolakannya untuk menjual pemain itu musim panas ini bahkan jika tawarannya mencapai 100 juta euro.

Bournemouth menjalani tahun yang istimewa setelah lolos untuk pertama kalinya dalam sejarahnya ke kompetisi Eropa menyusul finis di posisi keenam pada musim lalu di bawah asuhan pelatih Andoni Iraola, yang menjadikan mempertahankan bintang-bintangnya sebagai prioritas utama.

Moussa Sissoko, agen pemain tersebut, juga membantah beberapa hari lalu adanya negosiasi apa pun dengan Barcelona. Namun klub Katalunya itu berupaya memastikan sejauh mana finalitas sikap tersebut, dalam upaya terakhir untuk meyakinkan pihak-pihak terkait agar membuka pintu negosiasi.