Penyerang Argentina, Julián Álvarez, terus tampil sebagai pemain inti bersama tim nasional negaranya, "La Albiceleste", di putaran final Piala Dunia 2026. Ia berperan penting dalam membalikkan keadaan saat menghadapi tim nasional Mesir dan mengubah ketertinggalan dua gol menjadi kemenangan yang menegangkan dan berharga dengan skor (3-2) Kurang dari 20 menit menjelang akhir waktu normal, berkat sundulan mematikan dari Enzo Fernández di masa tambahan waktu, tiket ke perempat final pun dipastikan.

Setelah peluit akhir dibunyikan, penyerang Atlético Madrid asal Spanyol itu muncul di zona campuran media, di mana wartawan mengajukan pertanyaan langsung kepadanya mengenai apakah ia telah mengubah pendiriannya terkait pernyataan kontroversialnya beberapa hari sebelumnya, di mana ia menyebutkan bahwa kepergiannya dari Atlético Madrid akan menjadi pilihan terbaik bagi semua pihak, Alvarez hanya menjawab singkat, seperti dilansir surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo": "Saat ini saya sedang memikirkan babak perempat final. Pertandingan-pertandingan yang sangat penting menanti kami sekarang, jadi mari kita fokus hanya pada itu."

Meskipun enggan berkomentar mengenai masa depannya sebagai pemain profesional, bintang asal Argentina itu berbicara panjang lebar mengenai jalannya pertandingan epik melawan Mesir dan semangat juang tim, dengan mengatakan: “Ini luar biasa, kami mengalami begitu banyak emosi yang meluap-luap. Saat istirahat babak pertama, kami tertinggal dua gol, tapi kami terus meyakinkan diri sendiri bahwa kami harus berjuang hingga akhir, dan kami tahu peluang akan datang, dan memang kami berhasil mencetak gol.” Ia juga menggambarkan gol rekan setimnya, Enzo, sebagai “luar biasa”, sambil menambahkan: “Saya melihatnya menerobos ke area penalti, dan Lautaro mengirimkan umpan silang yang luar biasa yang berujung pada gol yang hebat.”

Penyerang Atletico itu kemudian melanjutkan pembicaraannya mengenai nilai historis pertandingan tersebut dengan mengatakan: “Ini adalah salah satu pertandingan terbaik tim nasional dalam beberapa tahun terakhir karena semua peristiwa yang terjadi. Membalikkan keadaan seperti ini di Piala Dunia sungguh luar biasa; biasanya saya sulit tergerak secara emosional, tetapi hari ini, di menit-menit terakhir, saya benar-benar merasakannya dan diliputi emosi, karena apa yang dicapai oleh tim ini sungguh luar biasa.”

Di akhir pernyataannya, Cal Alvarez memuji kapten tim, Lionel Messi, dengan mengatakan: “Tidak ada lagi kata-kata yang cukup untuk menggambarkan penampilannya di Piala Dunia ini; ini sungguh memukau. Kami berusaha mendukung dan membantunya serta menikmati setiap momen yang kami jalani bersamanya, dan kami berterima kasih atas segala yang dilakukannya untuk kami serta caranya memperlakukan kami.. Dia adalah legenda, dan pemain terbaik di dunia serta sepanjang sejarah.”