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Julian AlvarezGetty Images

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Álvarez kepada Arteta: Aku Tidak Ingin Arsenal

Transfers
J. Alvarez
M. Arteta
Aston Villa vs Arsenal
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Argentina
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Inggris

Pemain asal Argentina itu menutup pintu sepenuhnya di hadapan Arsenal

Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, telah memberi tahu Mikel Arteta, pelatih Arsenal, bahwa ia tidak ingin bergabung dengan klub Inggris tersebut pada periode transfer saat ini, menurut sebuah laporan media Spanyol.

Menurut surat kabar Madrid "AS", transaksi kepindahan Alvarez ke Arsenal menjadi sangat rumit, meskipun ada upaya terus-menerus dari klub London itu untuk meyakinkan sang pemain.

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Di sisi lain, Atletico Madrid menetapkan besok, Minggu, sebagai batas akhir bagi penyerang Argentina itu untuk memastikan masa depannya, di tengah ketertarikan dari Arsenal dan Manchester City juga untuk merekrutnya, menurut jaringan Sky Sports.

Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa klub ibu kota Spanyol itu terbuka untuk menjual pemainnya, sebelum bursa transfer ditutup pada Selasa mendatang, dengan syarat memperoleh sekitar 128 juta pound sterling.

Alvarez absen dari latihan bersama rekan-rekannya selama 4 hari, di tengah keinginannya yang kuat untuk pindah ke Barcelona, sebuah opsi yang ditolak keras oleh Atletico Madrid, yang menuduh klub Catalan itu tidak profesional dalam menangani persoalan tersebut.

Pemain Argentina itu sebelumnya telah mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan Atletico sejak Juni lalu, ketika ia menyatakan: "Saya telah berbicara dengan orang-orang yang perlu saya ajak bicara di Atletico, dan hal terbaik bagi semua pihak adalah kepindahan ini. Saya ingin mewujudkan impian saya. Ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini, tetapi saya juga tidak bisa menyembunyikannya. Saya berusaha menjadi orang yang jujur."

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".



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