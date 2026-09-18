Atletico Madrid mendapat suntikan tenaga besar jelang duel akbar melawan Real Madrid dalam derbi ibu kota, setelah pemain Argentina, Julian Alvarez, ikut berlatih secara normal bersama tim, sehingga siap secara fisik untuk tampil dalam laga yang dinanti-nantikan tersebut.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca", penyerang Atletico itu kembali mengikuti latihan bersama tim dalam sesi pertama persiapan menghadapi Real Madrid, setelah absen dalam dua pertandingan terakhir, sehingga masuk dalam perhitungan Diego Simeone untuk derbi yang dijadwalkan pada hari Minggu, selama tidak mengalami kekambuhan cedera dalam beberapa hari ke depan.

Laga yang dinanti ini menjadi kepulangan istimewa bagi Alvarez ke stadion "Metropolitano", setelah pertandingan terakhir melawan Villarreal sekitar sebulan lalu diwarnai insiden yang memicu kontroversi luas, ketika sang pemain menerima kritikan dari suporter Atletico terkait keinginannya untuk pindah ke Barcelona pada periode transfer terakhir, sebuah langkah yang ditolak secara tegas oleh klub asal Madrid tersebut sejak awal.

Absennya Barrios dan Sorloth

Di sisi lain, latihan Atletico ditandai dengan absennya Pablo Barrios dan Alexander Sorloth, karena cedera otot, di tengah keraguan besar mengenai kemampuan kedua pemain untuk tampil dalam derbi.

Absennya kedua pemain ini datang pada momen yang krusial, terutama karena Atletico menjalani laga ini dengan tujuan melampaui Real Madrid di klasemen liga, mengingat tim asuhan Jose Mourinho saat ini unggul dengan selisih dua poin, sementara Atletico akan melampaui mereka jika meraih kemenangan.

Gambaran Susunan Pemain

Dalam sesi latihan, Simeone memilih untuk mengistirahatkan para pemain yang tampil sebagai starter dalam pertandingan terakhir melawan Osasuna, sementara ia memanfaatkan sisa skuad untuk menggarap sejumlah opsi taktik menjelang derbi.

Latihan tersebut menampilkan Pablo Bobil di posisi bek kanan, sementara David Hancko bermain di jantung pertahanan, indikasi yang bisa jadi mengungkap sebagian gambaran susunan pemain yang dipikirkan pelatih Argentina itu untuk menghadapi Real Madrid, menurut "Marca".

Simeone masih menghadapi sejumlah tanda tanya sebelum memastikan susunan pemainnya, dengan masih tersisa satu sesi latihan lagi besok yang akan menjadi penentu dalam menetapkan pilihan-pilihan akhirnya untuk laga derbi.

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