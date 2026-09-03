Alvarez? Chelsea siapkan 100 juta untuk boyong bintang Atletico Madrid

Chelsea berniat masuk dengan segala kekuatan pada Januari mendatang, demi merekrut Pablo Barrios, bintang Atletico Madrid, yang dinilai pelatih Xabi Alonso sebagai pengganti ideal untuk Enzo Fernandez.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa kepergian Enzo pada detik-detik terakhir bursa transfer, di samping gagalnya kesepakatan perekrutan Lamine Camara, bintang Monaco, meninggalkan lubang besar di lini tengah Chelsea.

Monaco menolak pada detik-detik terakhir untuk mengizinkan gelandang asal Senegal itu pergi, sehingga membuat Chelsea menemukan dirinya dalam posisi sulit dan tanpa pengganti.

Klub London itu sebelumnya sudah memberikan lampu hijau bagi kepindahan Enzo ke Manchester City, dan menilai bahwa membatalkan kesepakatan di detik-detik terakhir merupakan hal yang tidak etis.

Kini, Chelsea akan berupaya mengganti Enzo selama bursa transfer musim dingin, dan sejumlah laporan dari Inggris menyebutkan bahwa pemain yang paling difavoritkan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Enzo adalah Pablo Barrios, yang untuknya klub London itu bersiap mengajukan tawaran 100 juta euro.

Adapun masalah yang mungkin dihadapi tim Inggris tersebut adalah bahwa gelandang asal Spanyol berusia 23 tahun itu merupakan bagian utama di lini tengah pelatih Diego Simeone, dan tampaknya sulit bagi Atletico Madrid untuk membuka pintu kepergian bagi Barrios dengan mudah.

Barrios memiliki klausul pelepasan senilai 500 juta euro, dan musim lalu merupakan musim penobatan serta penegasan posisinya, meskipun cedera hamstring membuatnya absen dari bagian akhir musim, dan menyebabkannya tidak tampil di Piala Dunia.

Alonso menilai gelandang Atletico itu memiliki segala hal untuk sukses di Stamford Bridge, dan ia juga meyakini bahwa Barrios adalah pelengkap ideal bagi pemain asal Ekuador, Moises Caicedo, di lini tengah, berkat perpaduan antara kekuatan fisik dan kreativitas.

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