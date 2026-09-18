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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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Alvarez bersembunyi di balik keheningan, langkah terbarunya memicu Derby Madrid

Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
J. Alvarez
Spanyol
Argentina

Setelah Pukulan Anfield

Penyerang Atletico Madrid asal Argentina, Julian Alvarez, terus menjalani persiapan intensif untuk bisa tampil pada derbi ibu kota melawan Real Madrid, setelah cedera yang dialaminya dalam laga timnya melawan Liverpool di Liga Champions Eropa membuatnya absen, di tengah keinginan besar untuk mengembalikan pengaruhnya di atas lapangan.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Alvarez telah mengintensifkan latihan individunya selama beberapa hari terakhir. Ia menjalani sesi di atas lapangan pada Jumat pagi, sebelum bergabung dengan latihan bersama tim, setelah tetap bekerja selama hari istirahat yang dijadwalkan untuk tim, dengan harapan bisa tampil dalam laga derbi yang dijadwalkan berlangsung Minggu.

Penyerang Argentina itu sempat menjauhi wawancara media untuk sementara waktu, lebih memilih fokus mengembalikan levelnya dan mempersiapkan diri untuk laga yang dinanti.

Alvarez menempatkan derbi sebagai prioritas utama tujuannya, sebagai kesempatan ideal untuk membalas di atas lapangan dan merebut kembali sorotan yang menyertainya usai penampilan gemilangnya pada laga musim lalu.

Gol Alvarez ke gawang Real Madrid dari tendangan bebas, di samping dua gol yang membawa Atletico meraih kemenangan, masih membekas dalam ingatan pendukung tim dan pemain itu sendiri, yang berharap dapat mengulangi penampilan tersebut dalam kesempatan baru melawan rival tradisional.

LaLiga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Alvarez mengalami cedera di Stadion "Anfield", meski tampil dengan level istimewa dan mendapat pujian luas sebagai salah satu pemain terbaik Atletico dalam laga tersebut.

Namun, keluhan tidak nyaman yang dirasakannya menimbulkan kekhawatiran di dalam ruang ganti, sebelum pemeriksaan MRI memastikan cederanya dan memaksanya absen dari laga melawan Osasuna, meski ia berupaya kembali tepat waktu.

Selama masa pemulihan, pemain itu menjalani program intensif yang mencakup latihan di gym dan di atas lapangan, di samping bekerja bersama para ahli fisioterapi.

Meski demikian, tim medis menangani kondisinya dengan hati-hati, untuk menghindari cedera yang memburuk atau kambuh lagi sebelum pemulihannya tuntas.

Data menunjukkan bahwa keikutsertaan Alvarez sepanjang laga tampak tidak mungkin, tetapi ia bertekad untuk bergabung dalam daftar tim, sekalipun keikutsertaannya hanya terbatas pada menit-menit terakhir.

 Pemain itu berusaha memanfaatkan setiap peluang yang tersedia untuk membuktikan kesiapannya dan menunjukkan komitmennya dalam salah satu laga terpenting musim ini, di atas lapangan Stadion "Metropolitano".

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