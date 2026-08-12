Tampaknya Barcelona tidak yakin dapat berhasil mendapatkan jasa pemain Argentina Julian Alvarez, bintang Atletico Madrid, pada bursa transfer yang sedang berlangsung, sehingga mereka bergerak menuju kesepakatan alternatif.

Barcelona memang sedang mencari alternatif untuk Julian Alvarez, dan menurut jurnalis yang dekat dengan Barcelona, Gerard Romero, Deco, direktur olahraga Barca, sudah bertemu dengan perwakilan bintang Argentina, Lautaro Martinez, bintang Inter Milan.

Ia menjelaskan bahwa Deco pekan lalu bertemu dengan Alejandro Camano, agen Lautaro Martinez, untuk membahas situasi dan masa depan penyerang Inter Milan tersebut.

Kapten klub Italia itu termasuk salah satu opsi utama yang dipertimbangkan Barcelona jika negosiasi untuk mendatangkan Julian Alvarez gagal.

Penyerang Atletico Madrid itu masih menjadi prioritas utama klub Catalan tersebut, namun tingkat kesulitan dan biaya kesepakatan mendorong mereka mencari opsi lain.

Dengan demikian, Lautaro Martinez menjadi solusi istimewa di mata Deco dan Hansi Flick, yang ingin merekrut seorang penyerang kelas atas.

Pemain internasional Argentina itu berusia 28 tahun, dan Barcelona telah memantaunya selama bertahun-tahun. Ia masih memiliki daya tarik besar di Catalunya, terutama berkat kemampuannya menuntaskan peluang dan kontribusinya dalam alur permainan.