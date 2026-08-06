Klub Arsenal mengumumkan, pada hari Kamis ini, perpanjangan kemitraan strategisnya dengan perusahaan "Emirates" melalui kontrak jangka panjang yang berlaku hingga tahun 2033, dalam sebuah langkah yang memperkuat salah satu kemitraan komersial terpanjang dan paling menonjol di dunia sepak bola.

Klub menegaskan, dalam pernyataan resmi, bahwa kesepakatan baru ini menjamin keberlanjutan logo "Emirates" pada jersey tim, di samping pakaian latihan dan hak penamaan Stadion "Emirates", sehingga kedua belah pihak melanjutkan kemitraan yang dimulai pada tahun 2006.

Berdasarkan kontrak baru tersebut, "Emirates" melanjutkan sponsorshipnya terhadap Arsenal dalam kemitraan sponsor jersey klub terpanjang dalam sejarah Liga Primer Inggris, dengan hubungan antara kedua pihak memasuki babak baru yang berlangsung hingga tahun 2033.

Pengumuman ini datang menyusul keberhasilan Arsenal meraih gelar Liga Primer Inggris, di mana klub memandang bahwa kesepakatan tersebut merupakan langkah penting untuk mendukung ambisinya pada fase mendatang, serta membangun di atas kesuksesan yang telah diraih di dalam maupun di luar lapangan.

Richard Garlick, Chief Executive Arsenal, mengatakan: "Memenangi gelar Liga Primer Inggris merupakan momen luar biasa dalam sejarah klub, dan Emirates telah menjadi mitra utama dalam perjalanan ini, serta berdiri di samping kami di berbagai fase yang kami lalui selama dua dekade terakhir."

Ia menambahkan: "Perpanjangan kemitraan ini mencerminkan keyakinan kedua belah pihak terhadap masa depan Arsenal serta keinginan bersama mereka untuk terus berkembang dan meraih lebih banyak kesuksesan."

Di sisi lain, Sir Tim Clark, presiden perusahaan Emirates, menegaskan bahwa hubungan dengan Arsenal telah melampaui konsep sponsorship tradisional, seraya menjelaskan bahwa kedua pihak berhasil selama tahun-tahun terakhir dalam membangun pengalaman unik bagi jutaan pendukung klub di seluruh dunia.

Ia menunjukkan bahwa kemitraan tersebut turut berkontribusi dalam memperkuat penyebaran Arsenal secara global, serta menghadirkan berbagai inisiatif dan pengalaman bagi suporter yang tidak mungkin dilaksanakan tanpa kerja sama antara kedua pihak, seraya menegaskan harapan perusahaan untuk terus menorehkan sejarah baru bersama klub asal London tersebut.

Arsenal dan Emirates dijadwalkan akan merayakan, dalam pekan-pekan mendatang, peringatan 20 tahun dimulainya kemitraan, melalui serangkaian acara dan aktivitas yang diperuntukkan bagi para suporter, di samping peluncuran film promosi baru yang menampilkan momen-momen paling menonjol dari hubungan antara kedua pihak, dengan keterlibatan legenda klub asal Jerman, Per Mertesacker.

Fase baru dari kemitraan ini dimulai bersamaan dengan Arsenal yang menjamu tim Borussia Dortmund dalam turnamen persahabatan Emirates Cup, yang berlangsung di Stadion Emirates, di tengah perayaan khusus untuk momen ini.