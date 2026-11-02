Alonso Ungkap Rahasia Penampilan Gemilang Lavia Melawan Manchester United

Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, menegaskan bahwa klub akhirnya mulai menyaksikan versi terbaik dari gelandang Romeo Lavia, seraya menyebut bahwa sang pemain kini dalam kondisi baik setelah melewati masalah cederanya yang berulang.

Pemain berusia 22 tahun itu telah lama menderita masalah fisik sejak bergabung ke Chelsea dari Southampton pada 2023, dan ia tak mampu memainkan satu pun pertandingan resmi penuh selama 90 menit dengan seragam Chelsea, hingga laga melawan Liverpool di Piala Liga Inggris pekan lalu.

Namun, Lavia melanjutkan penampilan gemilangnya, dan bermain penuh untuk kedua kalinya hanya dalam kurun waktu empat hari, setelah tampil memukau dalam kemenangan Chelsea atas Manchester United dengan skor 2-0.

Alonso mengatakan, dalam pernyataan kepada situs resmi Chelsea: "Kami tahu Romeo merasa lebih baik, dan ia menjadi lebih kuat serta lebih percaya diri dengan kemampuannya untuk bermain lebih banyak menit dan memikul beban yang lebih besar."

Ia menambahkan: "Ia beralih dari bermain penuh di Stadion Anfield menjadi menampilkan performa dan energi seperti ini melawan Manchester United, kurang dari 72 jam berselang. Terkadang sisi mental lebih penting daripada kemampuan fisik, dan kini Lavia berada dalam kondisi mental yang baik."

Alonso memiliki pengalaman besar dalam mengatur tempo lini tengah, setelah bermain di level tertinggi dengan seragam Liverpool, Real Madrid, dan timnas Spanyol, sehingga ia pun tak segan memuji apa yang ditampilkan Lavia saat menghadapi Manchester United.

Pelatih Chelsea itu melanjutkan: "Itu adalah penampilan berkelas. Selama tiga pekan terakhir, saya menyaksikan Romeo menampilkan level terbaiknya."

Ia melanjutkan: "Penampilannya sangat lengkap dari sudut pandang seorang gelandang. Ia melakukan banyak hal baik, dan saya senang untuknya, ia layak mendapat pujian besar."

Ia melengkapi: "Ia melakukan banyak hal dengan benar, dan ia selalu menjadi penghubung antara lini belakang dengan para pemain menyerang, selain berhasil mengubah arah permainan, mengambil banyak keputusan yang tepat, serta menunjukkan vitalitas besar dan semangat kompetitif."

Alonso menutup: "Ini bukan hanya soal pertandingan ini saja, tetapi ia menampilkan level yang sangat baik selama dua atau tiga pekan terakhir, dan saya sangat senang untuknya."