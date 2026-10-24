Xabi Alonso, pelatih Chelsea, tampak frustrasi setelah timnya kalah di kandang sendiri dan di hadapan para pendukungnya, dari Tottenham, dengan skor dua gol tanpa balas, di Premier League.

Kiper Mike Penders mencetak gol bunuh diri, dan Mathys Tel menambah sebuah gol indah, sehingga memberikan Tottenham malam yang tak terlupakan di Stamford Bridge.

Situs Football London memuat pernyataan Alonso dalam konferensi pers, di mana ia berkata, "Kami pasti merasa kecewa dengan hasil dan penampilan ini. Kami berbicara di antara dua babak, dan saya punya firasat bahwa pertandingan ini akan ditentukan oleh gol-gol, khususnya gol pertama."

Ia melanjutkan, "Babak kedua berjalan seimbang, dengan beberapa peluang setengah berbahaya dari pihak mereka, dan beberapa peluang serupa dari pihak kami. Namun begitu kami kebobolan gol pertama, semuanya berubah."

Ia menyoroti, "Hampir langsung setelah itu, ketika kami ingin menunjukkan reaksi, datanglah kartu merah untuk Cole Palmer, dan keadaan berjalan ke arah yang berlawanan. Mungkin kami bisa tampil lebih baik, jadi ini adalah pertandingan besar yang layak untuk direnungkan dan ditinjau, apalagi kami menghadapi lawan yang kuat."

Ia menjelaskan, "Apakah pertandingan ini bisa menjadi pelajaran bagi Cole Palmer, karena mungkin dia beruntung tidak diusir dalam insiden dengan Matheus Fernandes? Saya belum menonton kedua kejadian itu di televisi, tetapi berdasarkan apa yang disampaikan kepada saya, kemungkinan besar wasit telah mengambil keputusan yang tepat."

Ia menegaskan, "Ketika kamu kebobolan gol dan tertinggal 0-1 dengan tersisa kemungkinan 15 hingga 20 menit, kami harus terus menangani pertandingan dengan cara yang benar. Saya perlu meninjau tayangan itu agar saya bisa berbicara dengan Palmer, tetapi itu jelas merupakan pengalaman yang harus ia jadikan pelajaran di masa depan."

Ia mencatat, "Saya rasa Cole Palmer, ketika ia fokus pada pertandingan dan menikmati permainan, berada dalam kondisi yang berbeda. Namun hari ini, setelah gol pertama yang kami terima, itu adalah momen yang menuntut untuk tetap tenang dan menunjukkan kedewasaan, dan ini berlaku bagi semua orang."

Mengenai cedera João Pedro, ia berkomentar, "Kami belum tahu seberapa serius masalahnya sampai saat ini, karena ia mengalami penumpukan cairan yang besar. Ia merasakan cedera itu kemarin, dan kami kemungkinan harus menunggu sampai besok untuk menjalani pemeriksaan, agar kami bisa mengetahui kondisinya secara lengkap dan seberapa parah cedera itu."

Ia berkata, "Bagaimana kamu menangani seorang kiper muda seperti Mike Penders, dan membantunya melewati kesalahan semacam ini? Kami menang bersama dan kalah bersama, serta menangani dan melewati kesalahan adalah bagian dari pekerjaan, dan ini berlaku bagi saya secara pribadi sebagaimana berlaku bagi semua orang."

Ia menutup, "Kami mendukung Mike, dan kami juga mendukung anggota tim lainnya. Ia akan belajar dari kesalahan ini, dan ia akan ingin membuktikan kemampuannya untuk tampil lebih baik, dan kami juga harus menunjukkan kemampuan kami untuk berkembang dan tampil lebih baik."

Sebelumnya, dalam konferensi pers menjelang laga, Xabi Alonso telah menegaskan bahwa pemain Belgia Mike Penders sangat mirip dengan rekan senegaranya Thibaut Courtois, kiper Real Madrid.