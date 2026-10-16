Alonso menolak mengubah rencana Chelsea untuk bursa transfer musim dingin

Xabi Alonso, pelatih Chelsea, berbicara mengenai detail cedera pemainnya Reece James, menjelang laga melawan Everton, Sabtu besok, pada pekan ketujuh Premier League.

Situs Football.London memuat pernyataan Alonso dalam konferensi pers, di mana pelatih asal Spanyol itu berkata, "Kami semua merasa kecewa, terutama untuk James. Dia ingin memulai dengan baik setelah jeda internasional, tetapi dia mengalami cedera pada sesi latihan terakhir."

Dia melanjutkan, "Kami ingin berhati-hati dan menunggu hasil pemeriksaan, tetapi operasi kini telah dilakukan dengan sukses, dan kami akan terus mendukungnya. Kami tidak akan menetapkan waktu kembalinya, tetapi dia akan absen beberapa pekan."

Dia menambahkan, "Kami memiliki skuad yang bisa kami andalkan untuk menghadapi cedera dan melanjutkan pekerjaan. Saya yakin kami akan bisa mengelola segalanya dengan baik bersama pemain yang tersedia."

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Dia melanjutkan, "Apakah cedera James akan mempengaruhi cara Anda menyikapi bursa transfer musim dingin untuk mendatangkan pemain sebagai penggantinya? Tidak, saya tidak berpikir demikian, karena kami memperkirakan dia sudah kembali pada periode tersebut, bahkan mungkin beberapa pekan sebelumnya. Kita lihat saja, waktu kembalinya belum ditentukan secara pasti, dan karena itu cedera ini tidak akan mempengaruhi rencana kami."

Mengenai laga melawan Everton, dia berkomentar, "Ini akan menjadi pertandingan yang menuntut intensitas tinggi, usaha besar, dan tempo cepat. Saya belum pernah berada di stadion itu, tetapi mereka memberi tahu saya bahwa itu stadion yang indah dengan atmosfer luar biasa, karena itu kami menantikan pertandingan ini."

Dia melanjutkan, "Semua orang mengatakan bahwa Chelsea harus menjaga gawangnya tetap bersih. Jadi apakah Anda harus mengorbankan sebagian kemampuan menyerang untuk mewujudkannya? Tidak, kami harus terus bekerja, dan saya yakin menjaga gawang tetap bersih akan datang seiring waktu."

Alonso menegaskan, "Hal itu tidak boleh menjadi obsesi; tujuan utama kami adalah menang dan bersaing dengan cara terbaik yang mungkin, dan saya yakin kami akan berhasil menjaga gawang kami tetap bersih. Kami ingin bermain dengan keseimbangan yang baik dan kendali yang tepat atas jalannya pertandingan, tetapi kami juga ingin menciptakan peluang. Kekuatan menyerang yang kami miliki luar biasa, dan para pemain menyatu dengan baik serta saling memahami."

Dia menutup, "Kami harus terus memaksimalkan potensi ini, sambil berupaya mencapai konsistensi yang lebih baik. Hingga kini, kami belum puas dengan beberapa aspek, tetapi saya optimistis kami akan menampilkan performa yang lebih baik pada periode mendatang."