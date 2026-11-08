Xabi Alonso, pelatih Chelsea, tidak mencari-cari alasan usai timnya kalah 0-1 dari Sunderland, seraya mengakui bahwa para pemainnya tidak menampilkan level yang diharapkan, baik dari sisi pertahanan maupun serangan.

Keputusan pemberian penalti, yang berbuah gol kemenangan Sunderland, memicu kontroversi besar, setelah wasit menilai bahwa Levi Colwill menjatuhkan Brian Brobbey.

Kiper Chelsea, Mike Penders, mengkritik keputusan pemberian penalti tersebut, dengan mengatakan kepada jaringan Sky Sports, "Bagi saya, itu bukan penalti. Dia hampir tidak menyentuhnya, dan menurut saya justru sebaliknya, dialah yang menahannya."

Surat kabar Metro memuat pernyataan Alonso, yang disampaikannya kepada BBC, di mana ia berkata, "Saya belum menonton ulang tayangan itu. Saya tidak punya komentar soal wasit. Ini soal kesalahan dari pihak kami, dan kami bisa tampil lebih baik."

Ia menambahkan, "Menurut saya itu situasi yang sebenarnya bisa dipertahankan dengan lebih baik olehnya. Itu kesalahan kami."

Alonso mengungkapkan kekagumannya terhadap penampilan Brobbey sepanjang pertandingan, bukan hanya karena ia mendapatkan penalti, tetapi juga karena ia menilai para bek timnya bisa menghadapi penyerang Belanda yang kuat secara fisik itu dengan lebih baik.

Alonso menjelaskan, "Melalui serangan balik yang nyaris muncul dari ketiadaan, ia mampu mendapatkan dua peluang, dan ia juga mendapatkan penalti. Namun kami sudah mengantisipasi hal ini, dan kami berusaha mengatasinya, dan kami bisa tampil lebih baik."

Ia menambahkan, "Ia bukan pemain yang tidak bisa dihentikan. Ia bisa dihentikan, tetapi itu menuntut Anda bertahan lebih baik daripada yang kami lakukan hari ini."

Jelas terlihat bahwa mantan pelatih Real Madrid itu tidak menyukai apa yang ia saksikan dari para beknya, dan ia juga merasa frustrasi dengan penampilan para pemain lini depannya.

Ia berkata, "Menurut saya kami mungkin tidak layak mendapatkan lebih dari satu poin. Sejujurnya, tidak banyak yang terjadi. Kami tidak menampilkan cukup banyak untuk layak menang."

Ia melanjutkan, "Kami menghadapi tim yang bertahan dengan blok rendah, dan kami kekurangan sedikit kesabaran, kualitas, serta kreativitas di sepertiga akhir lapangan untuk menciptakan lebih banyak peluang. Kami seharusnya lebih konsisten dalam memindahkan bola dari satu sisi ke sisi lain, tetapi kami tidak melakukannya dengan cukup baik."

Ketika kepada Alonso ditunjukkan bahwa keunggulan fisik Sunderland memungkinkan mereka memaksakan kekuatan atas para pemain Chelsea, sang pelatih menjawab, "Kami tidak didominasi secara fisik. Ada situasi-situasi yang bisa kami pertahankan dengan lebih baik, dan ada situasi lain yang bisa kami manfaatkan dengan lebih baik dalam serangan."