Xabi Alonso, pelatih Chelsea, memberikan perkiraan waktu kembalinya sang kiper, Emiliano Martinez, setelah mengalami cedera mengerikan di kepala pada kemenangan 2-0 atas Everton.

Martinez segera dilarikan ke rumah sakit menyusul benturan keras dan menyakitkan dengan bek Everton, Jarrad Branthwaite, di mana kepala kedua pemain saling berbenturan ketika Martinez keluar dari gawangnya untuk menangkap umpan silang tinggi.

Kiper asal Argentina itu menerima bantuan oksigen di dalam lapangan sebelum dibawa keluar dengan tandu setelah lebih dari 8 menit berlalu sejak benturan terjadi. Alonso menegaskan, usai pertandingan, bahwa sang kiper dalam keadaan sadar.

Martinez menjalani operasi yang berhasil setelah benturan tersebut, dan membagikan kabar terbaru tentang kondisinya dari tempat tidur rumah sakit melalui akun Instagram miliknya, di mana ia mengatakan bahwa ia memperkirakan dapat kembali dalam beberapa minggu.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 12.30 TOT

Surat kabar The Independent memuat pernyataan Alonso dalam konferensi pers menjelang laga Chelsea melawan Tottenham, Sabtu besok, di mana ia mengatakan, "Kondisi Martinez membaik. Ia telah menjalani operasi, dan ia merasa lebih baik dari hari ke hari, tetapi kami masih harus menunggu."

Ia melanjutkan, "Ia akan membutuhkan beberapa minggu. Kami berharap durasinya lebih singkat dari yang kami perkirakan, tetapi kami harus menunggu. Hal positifnya adalah ia merasa lebih baik. Ia harus mendengarkan pendapat para dokter dan ahli bedah yang menangani kondisinya, tetapi mengingat cederanya cukup serius, kondisinya sekarang baik."

Absennya Martinez membuka pintu bagi kiper cadangan Mike Penders, yang berusia 21 tahun, untuk mendapatkan kesempatan tampil secara reguler bersama tim pada periode mendatang.

Kesempatan ini dijadwalkan dimulai ketika Chelsea menjamu Tottenham.

Kiper asal Belgia itu sebelumnya menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Strasbourg, dan tampil untuk pertama kalinya di Liga Primer Inggris sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Everton di Stadion Hill Dickinson.

Xabi Alonso menegaskan keyakinannya pada kemampuan sang kiper muda untuk memikul tanggung jawab dan tampil di bawah sorotan.

Alonso mengatakan, "Ia siap. Ia berlatih dengan baik, dan telah bermain dalam dua pertandingan piala di mana ia menunjukkan bahwa ia memiliki level yang baik. Dan ketika ia tampil melawan Everton, ia menunjukkan kepribadian serta potensinya, dan karena itulah kami memiliki sekelompok pemain yang siap menghadapi kondisi seperti ini."

Perbandingan antara Penders dan rekan senegaranya, Thibaut Courtois, mantan kiper Chelsea, sebelumnya telah dilakukan, dan hal itu diakui secara terbuka oleh Alonso.

Pelatih Chelsea itu mengatakan, "Ada banyak kemiripan, dan tidak hanya pada tingkat kebangsaan, tetapi juga pada struktur fisik, kemampuan menggunakan kedua kaki, dan keunggulan dalam bola-bola udara."

Ia menambahkan, "Saya juga telah berbicara dengan Thibaut selama Piala Dunia, dan menanyakan tentang Mike. Ia sendiri mengatakan bahwa ia melihat adanya kemiripan di antara mereka berdua. Kami perlu membantu dan mendukungnya, tetapi ia adalah kiper yang kami andalkan di masa kini dan masa depan."



