Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, menegaskan bahwa gelandang asal Argentina, Enzo Fernandez, telah menunjukkan "sikap yang sangat baik" sejak kembali ke tim, di tengah spekulasi yang terus berlanjut mengenai masa depan sang gelandang selama bursa transfer musim panas.

Alonso mengatakan bahwa Fernandez saat ini fokus bersama Chelsea, dan bersiap menjalani laga pembuka tim di Liga Primer Inggris melawan Fulham, Senin mendatang, sembari menegaskan bahwa klub merasa senang dengan penampilan yang ditunjukkan sang pemain selama masa persiapan musim baru.

Chelsea sebelumnya telah mencapai kesepakatan pada akhir Mei lalu dengan agen Fernandez, Javier Bastos, yang mengizinkan sang pemain hengkang dengan mahar 120 juta pound sterling, dengan penetapan tanggal 14 Agustus sebagai batas akhir untuk mengajukan tawaran resmi apa pun.

Namun, batas akhir tersebut berlalu tanpa adanya tawaran resmi, sehingga Chelsea menjelaskan kepada pihak sang pemain bahwa Fernandez tidak dijual selama bursa transfer saat ini.

Alonso: Enzo adalah pemain Chelsea

Dalam konferensi pers yang digelarnya pada hari Kamis ini, Alonso ditanya apakah Fernandez akan tetap bertahan di stadion "Stamford Bridge" saat bursa transfer ditutup pada 1 September.

Pelatih asal Spanyol itu menjawab: "Enzo adalah pemain Chelsea. Kami senang dengannya, dan dia sedang bersiap untuk laga hari Senin."

Alonso menambahkan, sebagaimana dikutip oleh lembaga penyiaran Inggris "BBC", bahwa pemain berusia 25 tahun tersebut "berbaur dengan sangat baik" sejak kembali ke skuad usai Piala Dunia, seraya menegaskan bahwa dia "berlatih dengan sangat baik".

Ia melanjutkan: "Saya melihatnya memiliki sikap yang sangat baik, dan itulah yang kami inginkan."

Manchester City menanti sikap Fernandez

Meski Alonso telah menegaskan hal tersebut, masa depan Fernandez masih menjadi perhatian, di tengah keinginan Manchester City untuk mendatangkan gelandang asal Argentina itu.

Manchester City sedang mencari cara untuk memperkuat lini tengahnya setelah kepindahan Rodri ke Barcelona, serta kepergian Bernardo Silva usai kontraknya berakhir, sementara klub meyakini bahwa Chelsea masih terbuka terhadap kemungkinan merampungkan kesepakatan tersebut.

Manchester City juga tengah menjalani negosiasi tingkat lanjut terkait kesepakatan senilai 85 juta pound sterling untuk mendatangkan gelandang asal Maroko, Ayoub Bouaddi.

Hubungan Fernandez dengan suporter Chelsea di bawah sorotan

Posisi Fernandez juga menjadi rumit akibat hubungannya dengan suporter Chelsea, setelah ia mendapat cemoohan saat masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan uji coba atas Real Sociedad dengan skor 3-1 Sabtu lalu, sementara pada saat yang sama sejumlah suporter lain merespons dengan tepuk tangan dan sorak-sorai untuknya.

Reaksi campur aduk dari para suporter itu terus berulang setiap kali sang pemain menyentuh bola sepanjang pertandingan.

Sebaliknya, Chelsea menunjukkan sikap mempertahankan Fernandez ketika memberinya ban kapten usai masuk menggantikan Reece James dalam laga terakhir.

Sebelumnya, pada awal musim panas ini Fernandez sempat berupaya mengamankan kepindahannya ke Real Madrid, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil, sebelum klub Spanyol itu kemudian membantah adanya ketertarikan terhadap sang pemain.

Laporan-laporan dari Spanyol mengindikasikan bahwa Chelsea masih secara diam-diam terbuka untuk menjual Fernandez, dan bahwa klub tersebut telah menggandeng agen Jorge Mendes, yang juga mewakili winger tim Pedro Neto, untuk membantu menuntaskan masa depan sang pemain.

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