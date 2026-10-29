Dalam kurun waktu satu tahun, pemain Brasil Estevao berubah dari salah satu bakat muda yang paling banyak dibicarakan dan dipuji, menjadi penghuni bangku cadangan di Chelsea, di tengah pertanyaan dari para suporter dan jurnalis mengenai keputusan-keputusan sang pelatih Xabi Alonso.

Selama sebagian musim lalu, Estevao digolongkan sebagai salah satu bakat muda paling menonjol dalam sepak bola dunia, setelah menampilkan awal yang menjanjikan bersama Chelsea.

Namun setelah pergantian pelatih, penampilannya sebagai starter menjadi langka. Xabi Alonso ditanya mengenai alasan tidak mengandalkan winger Brasil berusia 19 tahun itu, setelah membiarkannya duduk di bangku cadangan selama kekalahan dari Liverpool melalui adu penalti, di Piala Liga Inggris.

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Estevao belum memulai satu pun pertandingan di Liga Primer Inggris musim ini, sementara satu-satunya penampilannya sebagai starter hanya terbatas pada dua pertandingan di babak-babak awal Piala Liga, mengingat Chelsea tidak berpartisipasi dalam kompetisi Eropa mana pun.

Alonso berkata: "Saya memahami situasinya, dan tentu saja ia bisa saja lebih bahagia. Semua pemain ingin bermain. Waktu yang tepat akan datang untuk segala sesuatu, dan saya yakin kesempatannya akan datang, karena itu adalah tanggung jawab saya. Kami harus mengelola hal ini, dan kami tahu bahwa musim akan panjang, serta akan datang momen-momen di mana semua orang mendapatkan kesempatannya."

Jika kembali ke periode yang sama pada musim lalu, Estevao menampilkan penampilan-penampilan yang menegaskan alasan Chelsea merekrutnya, datang dari Palmeiras dengan harga 34 juta euro. Winger Brasil itu menarik perhatian berkat akselerasi dan keterampilannya di sisi lapangan, serta mencetak gol indah ke gawang Barcelona di Liga Champions Eropa.

Akhir yang negatif

Namun musim pertamanya di Stamford Bridge berakhir lebih awal, pada April lalu, setelah ia mengalami cedera hamstring, yang membuatnya absen dari Piala Dunia bersama timnas Brasil, meskipun ada ekspektasi yang mengindikasikan kemungkinan masuknya ia ke dalam daftar pelatih Carlo Ancelotti, menurut surat kabar "Mundo Deportivo" asal Spanyol.

Chelsea merekrut Xabi Alonso selama bursa transfer musim panas, untuk menjadi pelatih permanen menggantikan Liam Rosenior. Dan sejak memegang tanggung jawab itu, Alonso hanya memberikan Estevao kesempatan terbatas untuk tampil di Liga Primer Inggris, di mana ia mengandalkannya sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir beberapa pertandingan.

Di tengah menurunnya penampilannya, para suporter Chelsea — yang bepergian untuk mendukung tim melawan Liverpool — mengkhususkan sebagian besar dukungan mereka selama pertandingan untuk menyerukan nama Estevao, sebagai isyarat keinginan mereka untuk melihat pemain itu mendapatkan kesempatan bermain yang lebih besar.