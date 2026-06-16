Alonso dengan gencar mendorong Chelsea untuk merekrut bintang Real Madrid

Tampaknya bursa transfer musim panas ini tak pernah sepi. Beberapa hari setelah Real Madrid mengumumkan perekrutan mengejutkan mereka terhadap Marc Cucurella, Chelsea pun ikut turun tangan untuk memantau situasi bek sayap asal Spanyol, Álvaro Carreras, yang kemungkinan akan meninggalkan ibu kota Spanyol pada musim panas ini.

Menurut pengungkapan jurnalis Inggris Simon Phillips, yang dikonfirmasi oleh surat kabar Spanyol "AS", Carreras kini masuk dalam daftar nama yang sedang dipertimbangkan Chelsea untuk memperkuat sisi kiri pertahanan.

Sumber-sumber menjelaskan bahwa langkah ini masih dalam tahap eksplorasi, karena klub London tersebut berusaha mengetahui sejauh mana kemungkinan untuk merekrut pemain tersebut dan ketersediaannya di pasar.

Xabi Alonso, manajer baru Chelsea, dianggap sebagai salah satu pendukung utama ide mendatangkan Carreras, karena ia mengenalnya dengan baik sejak masa-masa di Real Madrid, Selain itu, ia yakin Carreras tidak akan kesulitan beradaptasi dengan atmosfer Liga Inggris, mengingat ia pernah bermain di tim U-23 Manchester United dan menjalani musim 2022-2023 dengan status pinjaman di Preston North End di Liga Divisi Satu Inggris.

Sementara itu, Carreras belum menerima penjelasan resmi apa pun dari Real Madrid mengenai masa depannya, meskipun klub tidak menganggapnya di luar daftar transfer.

Pemain ini dianggap sebagai pilihan utama José Mourinho untuk bersaing dengan Cucurella, sementara Fran García tetap menjadi kandidat lain untuk mengisi posisi tersebut.

Musim panas ini diperkirakan akan menyaksikan kepergian salah satu dari tiga bek kiri Real Madrid, sebagai bagian dari rencana klub untuk memulihkan keseimbangan keuangan setelah pengeluaran besar-besaran baru-baru ini.

Sedangkan Chelsea, yang telah merekrut bek sayap muda Brasil Dener seharga 10 juta euro dan pemain Portugal Giovanni Cuenda seharga 51 juta euro, tampaknya bersiap untuk kesepakatan baru yang mungkin memberikan awal yang berbeda bagi Carreras setelah musim pertamanya yang tidak stabil di Santiago Bernabéu.