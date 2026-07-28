Alonso Buka Suara soal Dua Transfer Menghebohkan untuk Chelsea

Pelatih anyar Chelsea asal Spanyol, Xabi Alonso, menolak untuk mengomentari kabar yang mengaitkan klubnya dengan perubahan kebijakan transfer dan ketertarikan untuk mendatangkan pemain-pemain berpengalaman seperti Danny Welbeck (35 tahun) dan Jordan Henderson (36 tahun).

Sang pelatih menegaskan seusai kemenangan telak timnya dengan skor (6-4) atas Western Sydney Wanderers dalam laga pramusim pertamanya, bahwa ia berupaya membangun "skuad yang lengkap".

Alonso berkata terkait kabar bursa transfer, sebagaimana dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Saya yakin bahwa mulai hari ini hingga hari terakhir bursa transfer akan ada banyak rumor, dan saya tidak akan mengomentari semuanya," namun pada saat yang sama ia mengakui kebutuhan mendesak tim untuk diperkuat dengan mengatakan: "Kami tentu membutuhkan keseimbangan yang tepat dari segi kualitas pemain, posisi, dan keseimbangan tim secara keseluruhan."

Pelatih berusia 44 tahun itu menambahkan sembari menjelaskan visinya untuk fase mendatang: "Kami ingin memiliki skuad yang lengkap dan membangun tim yang bagus. Kami punya gagasan dan rencana untuk mewujudkannya, dan kita akan melihat bagaimana kami menyusun bagian-bagian dari proyek ini sebagai persiapan menyambut dimulainya Liga Primer Inggris."

Laga pertama Alonso sebagai nahkoda tim kepelatihan Chelsea menyuguhkan penampilan menyerang yang kuat dengan mencetak enam gol, di sisi lain muncul kesalahan-kesalahan pertahanan yang jelas. Ketika ditanya apakah faktor pengalaman akan meningkatkan level tim berdasarkan penampilan tersebut, Alonso menjawab: "Semua orang dituntut untuk belajar, tidak peduli apakah Anda masih muda atau memiliki banyak pengalaman, itulah yang terjadi di dunia sepak bola dan itu adalah kualitas yang selalu Anda butuhkan."

Pelatih Chelsea itu melanjutkan pembicaraannya dengan mengatakan, sebagaimana dikutip situs "BBC": "Anda bisa saja cepat, atau pandai menggiring bola, tetapi Anda juga membutuhkan kecerdasan bermain untuk mengambil keputusan yang tepat. Kami harus cepat berbenah di semua aspek karena kompetisi resmi akan dimulai sekitar satu bulan lagi dan kami ingin berada dalam kesiapan penuh; sebab mengelola pertandingan dengan benar adalah hal yang amat penting dalam sepak bola modern."

Pernyataan Alonso ini muncul di tengah pergerakan cepat Chelsea di bursa transfer musim panas; sebab klub telah merampungkan transfer penyerang Morgan Rogers dari Aston Villa senilai 117 juta pound, serta bek Maxence Lacroix dari Crystal Palace, ditambah bek sayap Marco Palestra yang datang dari Atalanta, yang mencatatkan debutnya dalam laga tim di Sydney.

Penilaian Alonso pun tak lepas dari pujian atas sisi-sisi positif dalam pertandingan tersebut, meski ia menyoroti lemahnya "pengelolaan pertandingan" dan tidak adanya solusi menghadapi taktik lawan; ia memuji penyerang pengganti João Pedro yang mencetak tiga gol "hat-trick" hanya dalam waktu 10 menit dan menggambarkannya sebagai sosok yang "sangat haus untuk mencetak gol", sementara ia mengungkap alasan absennya Romeo Lavia dengan menegaskan bahwa "tidak perlu mengambil risiko" setelah ia merasakan sedikit nyeri pada otot hamstring.