Almere City telah mengambil langkah besar menuju babak semifinal Keuken Kampioen Play-Offs. Tim asal Flevoland ini memenangkan leg pertama melawan De Graafschap dengan skor 3-1 berkat dua gol dari Emmanuel Poku dan satu gol dari Marley Dors. Leg kedua akan digelar pada Sabtu malam (pukul 20.00) di Doetinchem.

Almere memulai pertandingan dengan kuat di hadapan pendukungnya sendiri, yang segera menyaksikan tim mereka menciptakan beberapa peluang berbahaya. Jamie Jacobs nyaris saja gagal menyambar umpan silang dari sisi kanan, dan tendangan Poku setelah serangan panjang pun melambung tipis di atas gawang.

Meskipun tidak ada gol yang tercipta di awal babak pertama, De Graafschap tetap harus menelan pukulan telak. Pilar utama Reuven Niemeijer harus keluar lapangan dan digantikan oleh Fedde de Jong.

Lima menit setelah masuknya De Jong, Almere akhirnya unggul. Jacobs mengoper bola kepada Poku, yang tetap tenang dan mengecoh kiper De Graafschap, Ties Wieggers: 1-0. Jacobs sebenarnya bisa langsung menggandakan keunggulan menjadi 2-0, tetapi sundulannya melambung tipis di atas gawang.

De Graafschap kemudian bermain lebih baik dan berhasil membalas di masa injury time babak pertama. Lemparan ke dalam dari jarak jauh diteruskan oleh Thomas Kok ke arah De Jong, yang berkat timing yang tepat berhasil menyundul bola ke sudut jauh: 1-1.

De Graafschap juga memegang inisiatif di awal babak kedua, namun hal itu berakhir tiba-tiba ketika Almere kembali unggul setelah hampir satu jam pertandingan. Jacobs melepaskan umpan indah ke tiang jauh, di mana Dors menyundul bola dengan cerdik dan melawan arah: 2-1.

Para penyerang Almere yang sangat cepat membuat De Graafschap sangat kesulitan, seperti yang terlihat pada menit ke-78. Poku (20), adik dari penyerang Bayer Leverkusen Ernest (22), membuat lawan langsungnya kebingungan, sebelum ia menghantam bola ke atap gawang.

Skor tetap 3-1, sehingga De Graafschap harus menghadapi tugas berat pada Sabtu nanti untuk membalikkan keadaan. Pemenang dari dua leg ini akan berhadapan dengan RKC Waalwijk atau Willem II di babak semifinal. Tim asal Tilburg itu memenangkan leg pertama di Waalwijk dengan skor 0-1.