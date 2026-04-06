Almere City menderita pukulan telak pada menit ke-86 dalam upayanya merebut gelar juara fase

Almere City mengalami hasil yang kurang memuaskan dalam perburuan gelar juara periode keempat. Tim asuhan Jeroen Rijsdijk kalah 1-2 di kandang sendiri dari FC Den Bosch.

Meskipun Almere memulai pertandingan dengan baik dan langsung menciptakan peluang besar melalui Emmanuel Poku, justru tim tamu yang unggul setelah 12 menit.





Ilias Boumassaoudi mencetak gol dengan tendangan voli yang apik berkat umpan matang dari Kevin Monzialo: 0-1.

Sebelum babak pertama berakhir, Almere mendapat peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Olivier de Nijs bisa saja mencetak gol ke gawang kosong, tetapi secara mengejutkan bola justru membentur mistar gawang.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, tim tuan rumah akhirnya menyamakan kedudukan. Bek Den Bosch, Sheddy Barglan, terpeleset dengan sangat sial, sehingga Milan de Haan dapat mencetak gol: 1-1.

Setelah fase permainan yang kuat dari Almere, di mana Pepijn van de Merbel harus melakukan beberapa penyelamatan, Den Bosch justru unggul lima menit sebelum pertandingan berakhir.

Jeffry Fortes mendapatkan bola dari kerumunan di depan gawangnya setelah tendangan sudut dan mencetak gol, sehingga Den Bosch membawa pulang poin ke Brabant.

Akibat kekalahan ini, Almere tidak lagi dijamin menduduki posisi pertama di periode keempat. ADO Den Haag bisa menjadi juara pada Senin malam dan menyalip Almere di klasemen periode. RKC Waalwijk, Vitesse, Den Bosch, dan Willem II bisa menyamai poin tim dari Flevoland.



