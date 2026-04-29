Almere City melangkah lebih dekat ke Eredivisie setelah comeback luar biasa melawan Den Bosch

Almere City meraih kemenangan yang sangat mengesankan pada Rabu dalam babak Play-Off Keuken Kampioen melawan FC Den Bosch. Tim asal Brabant itu memasuki babak istirahat dengan keunggulan 2-0, namun di babak kedua Almere bangkit dengan sangat kuat: 2-3. Pertandingan leg kedua akan digelar pada Sabtu di Flevoland. Pemenang dari dua leg ini akan menghadapi De Graafschap di perempat final.

Setelah 15 menit, umpan panjang dari bek sayap Den Bosch, Nick de Groot, tampak terlalu tajam untuk Kévin Monzialo, namun pemain bintang tuan rumah itu menyingkirkan Boyd Reith dengan dorongan yang cukup mencolok. Monzialo lolos dan memberikan umpan kepada Sebastian Karlsson Grach, yang menyelesaikannya: 1-0.

Setelah umpan bagus dari Ferdy Druijf, Almere segera mendapat peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Marley Dors menerima bola dari rekan setimnya dan kecewa saat tendangannya membentur sisi yang salah dari tiang gawang.

Di babak pertama yang menarik, kedua tim terus berupaya mencetak gol. Teun van Grunsven, misalnya, gagal memanfaatkan peluang sundulan bebas untuk Den Bosch, sementara tendangan gelandang tengah Almere, Jamie Jacobs, melebar ke jaring samping.

Menjelang akhir babak pertama, Emmanuel van de Blaak kehilangan bola dengan cara yang hampir aneh. Bek tersebut terlalu lama menguasai bola dan tidak memperhatikan Monzialo. Penyerang Den Bosch itu merebut bola dari Van de Blaak dan mencetak gol dengan tendangan tinggi: 2-0.

Almere bangkit setelah jeda dari penampilan babak pertama yang kurang memuaskan, dan berhasil mencetak gol balasan setelah beberapa peluang terbuang. Kiper Den Bosch, Pepijn van de Merbel, gagal mengantisipasi sundulan Druijf dengan baik, di mana Jacobs bereaksi cepat dan menyarangkan bola rebound: 2-1.

Tim Flevoland jelas lebih unggul di babak kedua dan gencar mencari gol penyama kedudukan, yang akhirnya tercipta pada menit ke-65. Dors melepaskan tendangan bebas yang sempurna ke arah kepala Druijf, yang menyundul bola sambil berputar ke sudut jauh: 2-2.

Den Bosch tetap membuat permainan sulit di fase berikutnya, namun perlahan tapi pasti mulai menguasai Almere. Namun, justru Almere yang paling dekat dengan kemenangan di fase akhir. Van de Merbel melakukan penyelamatan gemilang atas tendangan jarak dekat dari Druijf.

Setelah sundulan Druijf berikutnya meleset tipis, sepertinya skor akan tetap 2-2. Namun, kenyataannya tidak demikian. Umpan terobosan indah dari Niko Takahashi mendarat sempurna di jalur lari Dors, yang setelah mengontrol bola dengan rapi, mencetak gol dengan tenang: 2-3.



