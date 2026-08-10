Alireza Jahanbakhsh secara mengejutkan langsung kembali ke Eredivisie

Excelsior telah memperkuat diri dengan Alireza Jahanbakhsh, demikian dikonfirmasi klub asal Kralingen itu melalui saluran resmi mereka. Penyerang sayap berusia 32 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi satu musim bersama pemuncak klasemen VriendenLoterij Eredivisie saat ini, dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi.

Dengan kedatangan Jahanbakhsh, Excelsior mengantisipasi kepergian Gyan de Regt yang sudah di depan mata. Penyerang berusia 22 tahun itu tinggal selangkah lagi hengkang ke Holstein Kiel dengan nilai sekitar dua juta euro, sehingga meninggalkan satu tempat kosong di sektor sayap klub Rotterdam tersebut.

Direktur teknik Mark Ruijl sangat senang dengan kedatangan Jahanbakhsh. "Dengan Alireza, kami mendatangkan seorang pemain yang pernah bermain di level tertinggi dan belum lama ini masih tampil di Piala Dunia. Dia mengenal Eredivisie dan tipe permainan kami dengan baik, serta membawa begitu banyak pengalaman dan kepribadian. Dengan kualitas dan mentalitas pemenangnya, dia akan sangat berharga bagi skuad kami, baik di dalam maupun di luar lapangan. Karena itu, kami senang dia mengikatkan diri dengan Excelsior untuk musim mendatang."

Pemain Iran itu sendiri sangat gembira bisa kembali. "Rotterdam punya tempat spesial di hati saya. Saya sudah tinggal di sini selama lima tahun, teman-teman saya ada di sini, saya merasa seperti di rumah. Kalau semuanya berjalan baik di luar lapangan, saya juga tampil lebih baik. Apa yang bisa diharapkan orang-orang di Woudestein dari saya? Saya akan memberikan segalanya, seratus persen. Dan semoga sebanyak mungkin gol dan assist. Saya tidak sabar untuk memulai."

Penyerang berpengalaman itu sebelumnya pernah bermain untuk NEC, AZ, Feyenoord, dan sc Heerenveen, dan kini kembali lagi ke Eredivisie setelah semusim bersama klub Belgia, FCV Dender.

Bersama AZ, Jahanbakhsh menikmati periode terbaiknya di Belanda. Pada musim 2017/18, dia menjadi top skor Eredivisie dengan 21 gol, sebelum Brighton & Hove Albion membayar sekitar 25 juta euro untuk merekrutnya.

Terobosan definitif di Premier League tak pernah terwujud, sehingga Jahanbakhsh kembali ke Belanda pada 2021 untuk bermain bagi Feyenoord. Bersama klub Rotterdam itu, dia menjadi juara liga dan juga mencapai final Conference League.

Setelah hengkang dari Feyenoord, Jahanbakhsh menandatangani kontrak dengan sc Heerenveen pada November 2024. Di sana, dia mencatatkan tiga gol dan tiga assist dalam dua puluh pertandingan, tetapi kontraknya yang habis pada akhir musim tidak diperpanjang.

Empat bulan kemudian, Jahanbakhsh menemukan pelabuhan baru di FCV Dender. Pemain sayap itu tampil dalam 21 pertandingan untuk klub Belgia tersebut musim lalu dan mencetak satu gol.