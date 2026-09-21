Aliansi baru: Barcelona dan Real Madrid bersatu melawan keputusan Infantino

Musim 2026/2027 memasuki fase yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana klub-klub berhenti memainkan pertandingan untuk memberi ruang bagi tim nasional yang mendominasi panggung sepak bola selama sekitar tiga pekan berturut-turut.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), dalam salah satu dari banyak inovasinya, memutuskan untuk menggabungkan jeda bulan September dan jeda bulan Oktober menjadi satu jeda, sebuah strategi yang tidak mendapat persetujuan dari Barcelona dan Real Madrid.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Joan Laporta melontarkan kritik tajam terhadap jeda internasional yang baru selama Rapat Umum anggota klub, terutama mengingat preseden terbaru, di mana Raphinha absen pada musim lalu dari babak perempat final Liga Champions Eropa melawan Atletico Madrid setelah mengalami cedera bersama tim nasional Brasil dalam pertandingan persahabatan.

Presiden klub Katalan itu mengatakan: "Jeda ini tidak masuk akal. Hansi mengatakan itu kepada saya beberapa hari lalu. Ini adalah jeda yang mencakup empat pertandingan yang merugikan kami dan memutus ritme kami. Kalender terlalu padat dan para pemain menderita, dan kami akan berbicara dengan UEFA dan FIFA untuk menyelesaikan masalah ini."

Flick pun mengambil sikap yang sama, setelah mencatatkan awal musim terbaik dalam sejarah Barcelona dengan meraih delapan kemenangan dalam delapan laga resmi.

Pelatih asal Jerman itu mengatakan sebelum menghadapi Sevilla: "Banyak pemain akan bergabung dengan tim nasional. Dan tentu saja, setiap kali para pemain berada di luar, kami sedikit khawatir soal itu, tetapi pada akhirnya, saya percaya dan juga yakin pada para pelatih tim nasional."

Real Madrid, yang belum mampu menepis keraguan seputar levelnya selama dua tahun terakhir, mengambil sikap menolak jeda baru tersebut.

Jose Mourinho mengatakan sebelum derbi Madrid: "Kami tidak bisa berbuat lain selain beradaptasi. Dalam kasus kami, bayangkan hanya tersisa empat pemain selama 20 hari, dan setelah itu salah satunya akan tiba satu atau tiga hari sebelum pertandingan Villarreal, yang lain empat hari sebelumnya, dan yang lain dua hari... Vini datang dari India bersama Brasil, dan Valverde datang dari Korea dan India di mana ia keliling dunia untuk tiba, sementara para pemain Eropa akan menghadapi empat pertandingan sulit karena kita berbicara tentang UEFA Nations League dan semuanya berada pada level yang sama."

Kritik yang ditujukan pada inovasi FIFA, yang dipimpin oleh Gianni Infantino, tidak terbatas pada klub-klub saja, melainkan juga meluas hingga ke tim-tim nasional.

Luis de la Fuente, pelatih Spanyol, mengkritik sistem baru itu setelah mengumumkan daftar panggilan untuk empat pertandingan pertama UEFA Nations League seraya berkata: "Saya tidak menyukainya, dan saya lebih memilih format sebelumnya. Di antara dua pertandingan kami hanya memiliki dua hari istirahat dengan perpindahan dan perjalanan. Saya rasa format yang lain lebih menjaga kesehatan para pemain, dan itu jelas seperti matahari."

Bagaimana sikap tim-tim besar Eropa?

Sikap di belahan Eropa lainnya tampak lebih moderat dengan lebih memilih menunggu evaluasi pengalaman ini setelah jeda internasional berakhir.

Mikel Arteta, pelatih Arsenal, menjelaskan sambil berkata: "Ini adalah sesuatu yang harus kami coba. Dan seperti yang kalian lihat, tim-tim nasional dan pelatih yang berbeda mengikuti metode yang berbeda-beda terkait jumlah pemain yang mereka masukkan ke dalam daftar, sehingga komunikasi yang baik dengan mereka menjadi hal yang sangat menentukan."

Sementara itu, rivalnya di Liga Premier Inggris, Enzo Maresca, menjawab dengan nada sindiran sambil berkata: "Anak-anak saya bersekolah, jadi saya perlu tetap di sini. Selama jeda internasional saya selalu meninjau pertandingan-pertandingan sebelumnya dan menganalisis apa yang bisa kami perbaiki. Ada tiga pekan, jadi saya punya cukup waktu untuk menonton ulang seluruh pertandingan lagi," ungkap pelatih Manchester City tersebut.

Paris Saint-Germain, yang tidak memulai musim secara ideal, menyikapi hal ini dengan pasrah; Luis Enrique berkata: "Kita harus menerima durasi jeda ini. Kami akan berusaha bekerja seperti biasa, karena kami memiliki pemain-pemain yang akan tetap di sini dan akan menjalani latihan individu."

Sementara itu, Vincent Kompany, pelatih Bayern Munich, berharap seluruh pemainnya kembali tanpa masalah sambil berkata: "Kami memiliki seluruh tim di bawah kendali kami dan kami ingin hal itu terus berlanjut seperti ini. Kami berharap para pemain menjaga kebugaran mereka selama jeda internasional yang berlangsung tiga pekan. Jika mereka melakukannya, saya yakin kami akan berada dalam posisi yang kuat musim ini."



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