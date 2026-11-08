Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Egypt-v-Angola-at-the-Africa-Cup-of-Nations-Qualifiers-2027-GrouAFP
Diterjemahkan oleh

Ali Maher memulai tugasnya bersama Timnas Mesir dengan sejumlah keputusan baru

A. Maher
H. Hassan
Egypt
Egypt vs Malawi
Malawi
Africa Cup of Nations Qualification
Malawi vs Egypt
Trabzonspor vs Gaziantep FK
Trabzonspor
Gaziantep FK
Super Lig
Trabzonspor vs Freiburg
Freiburg
Conference League
Shikabala
Zamalek SC vs Misr Insurance FC
Zamalek SC
Misr Insurance FC
Cup
Zamalek SC vs Club Africain
Club Africain
CAF Champions League
MC Alger vs Zamalek SC
MC Alger
El Gouna FC vs Zamalek SC
El Gouna FC
Premier League
Mesir
Malawi
Turki
Jerman
Maroko
Tunisia
Aljazair
Arab Saudi
Yordania

Wajah-wajah baru di balik layar

Ali Maher, direktur teknik baru timnas Mesir, mulai menancapkan fondasi proyek teknisnya bersama Pharaoh, setelah mengungkap susunan tim pelatih pendamping yang akan bekerja bersamanya pada periode mendatang, sebagai langkah awal persiapan menghadapi sejumlah agenda yang dinanti, terutama kualifikasi Piala Afrika 2027.

Ali Maher mengumumkan susunan tim pelatih pendampingnya pada hari Minggu ini, menyusul keputusan Federasi Sepak Bola Mesir pada Sabtu kemarin untuk mengakhiri tugas Hossam Hassan sebagai pelatih kepala timnas, serta menunjuk Maher mengemban tanggung jawab tersebut sebagai penggantinya, usai rapat dewan direksi federasi untuk membahas perkembangan terkini.

Tim pelatih pendamping Ali Maher mencakup Mohamed Abdelkarim sebagai pelatih umum, Bassem Ali sebagai asisten pelatih, dan Mostafa Fathy sebagai pelatih kiper. Selain itu, Mahmoud Selim dan Abdelrahman El-Zoghby menjalankan tugas sebagai analis performa, sementara Diego Giacchino dan Wael Raafat menangani perencanaan beban fisik.

Timnas Mesir bersiap menjalani dua pertandingan melawan Malawi, dalam rangkaian laga putaran ketiga dan keempat kualifikasi menuju Piala Afrika 2027, di mana pemusatan latihan Pharaoh dimulai pada 9 November ini di Pusat Timnas Nasional.

Stadion Internasional Kairo dijadwalkan menjadi tuan rumah laga pergi pada 13 November, sebelum kedua tim kembali berjumpa pada 17 bulan yang sama di Stadion Internasional Bingu di Malawi, dalam rangkaian laga putaran keempat.

Timnas Mesir berada di Grup Dua kualifikasi, bersama timnas Angola, Sudan Selatan, dan Malawi. Pharaoh memuncaki klasemen dengan raihan 4 poin, unggul selisih gol atas Angola yang menempati peringkat kedua, sementara Malawi menduduki peringkat ketiga dengan 3 poin, dan Sudan Selatan berada di dasar klasemen tanpa poin.

Timnas Mesir mengawali perjalanannya di kualifikasi dengan hasil imbang tanpa gol melawan Angola di kandang sendiri, sebelum mengembalikan irama kemenangan lewat kemenangan telak atas Sudan Selatan di kandang lawan dengan skor lima gol tanpa balas.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google