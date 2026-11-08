Ali Maher memulai tugasnya bersama Timnas Mesir dengan sejumlah keputusan baru

Ali Maher, direktur teknik baru timnas Mesir, mulai menancapkan fondasi proyek teknisnya bersama Pharaoh, setelah mengungkap susunan tim pelatih pendamping yang akan bekerja bersamanya pada periode mendatang, sebagai langkah awal persiapan menghadapi sejumlah agenda yang dinanti, terutama kualifikasi Piala Afrika 2027.

Ali Maher mengumumkan susunan tim pelatih pendampingnya pada hari Minggu ini, menyusul keputusan Federasi Sepak Bola Mesir pada Sabtu kemarin untuk mengakhiri tugas Hossam Hassan sebagai pelatih kepala timnas, serta menunjuk Maher mengemban tanggung jawab tersebut sebagai penggantinya, usai rapat dewan direksi federasi untuk membahas perkembangan terkini.

Tim pelatih pendamping Ali Maher mencakup Mohamed Abdelkarim sebagai pelatih umum, Bassem Ali sebagai asisten pelatih, dan Mostafa Fathy sebagai pelatih kiper. Selain itu, Mahmoud Selim dan Abdelrahman El-Zoghby menjalankan tugas sebagai analis performa, sementara Diego Giacchino dan Wael Raafat menangani perencanaan beban fisik.

Timnas Mesir bersiap menjalani dua pertandingan melawan Malawi, dalam rangkaian laga putaran ketiga dan keempat kualifikasi menuju Piala Afrika 2027, di mana pemusatan latihan Pharaoh dimulai pada 9 November ini di Pusat Timnas Nasional.

Stadion Internasional Kairo dijadwalkan menjadi tuan rumah laga pergi pada 13 November, sebelum kedua tim kembali berjumpa pada 17 bulan yang sama di Stadion Internasional Bingu di Malawi, dalam rangkaian laga putaran keempat.

Timnas Mesir berada di Grup Dua kualifikasi, bersama timnas Angola, Sudan Selatan, dan Malawi. Pharaoh memuncaki klasemen dengan raihan 4 poin, unggul selisih gol atas Angola yang menempati peringkat kedua, sementara Malawi menduduki peringkat ketiga dengan 3 poin, dan Sudan Selatan berada di dasar klasemen tanpa poin.

Timnas Mesir mengawali perjalanannya di kualifikasi dengan hasil imbang tanpa gol melawan Angola di kandang sendiri, sebelum mengembalikan irama kemenangan lewat kemenangan telak atas Sudan Selatan di kandang lawan dengan skor lima gol tanpa balas.