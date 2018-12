Alexis Sanchez Bantah Bertaruh Untuk Pemecatan Jose Mourinho

Bomber Manchester United itu membantah keras telah bertaruh atas pemecatan Jose Mourinho.

Bomber yang juga pemain bergaji termahal di Manchester United saat ini Alexis Sanchez membantah keras bahwa dirinya telah bertaruh untuk pemecatan eks manajer klubya, Jose Mourinho.

Seperti diketahui sebelumnya, United memutuskan untuk memecat Mourinho dari kursi manajer pada awal pekan ini seturut hasil buruk yang diraih Setan Merah di sepanjang musim ini.

Sanchez lantas dirumorkan oleh The Sun bahagia dengan kabar tersebut. Dia bahkan disebut telah bertaruh dengan rekan setimnya, Marcos Rojo, sebesar £20 ribu untuk The Special One dipecat oleh United.

Esto es FALSO!!!. El mister me trajo al mejor equipo del mundo y solo tengo agradecimiento para él. Somos un equipo unido de verdad. Somos el MANCHESTER UNITED. Respeto. No veo la hora de poder ayudar al equipo, vamos a salir adelante juntos. Buena suerte mañana familia ! pic.twitter.com/mKDTVOwsrj — Alexis Sánchez (@Alexis_Sanchez) 21 Desember 2018

Namun melalui akun Twitter resminya, Sanchez buru-buru membantah telah melakukan tindakan tak respek tersebut. Dia menyebut berita itu palsu, sembari menegaskan rasa hormatnya selalu ada untuk Mourinho.

"Ini palsu!!! Mister [Mourinho] sudah membawa saya ke klub terbaik di dunia dan saya hanya memiliki rasa syukur untuknya," ujar Sanchez di akun Twitter resminya.

"Kami adalah tim yang benar-benar bersatu. Kami adalah MANCHESTER UNITED. Respek. Saya [masih] belum dapat membantu tim [untuk maksimal], [tapi] kami akan terus maju bersama. Semoga besok sukses keluarga!" pungkasnya.