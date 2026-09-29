Alexander-Arnold kembali bermain untuk Inggris dan langsung penting

Inggris membalas kekalahan 2-3 dari juara dunia Spanyol pada Sabtu dengan kemenangan pada Selasa. Pelatih Thomas Tuchel melihat timnya menang 0-2 saat bertandang ke Republik Ceko, sehingga tiga poin perdana di Nations League pun diraih.

Jude Bellingham memulai laga di bangku cadangan untuk Inggris, yang menurunkan Harry Kane, Anthony Gordon, dan Bukayo Saka sejak awal. Tim tamu langsung mencari serangan dan bernasib sial ketika tembakan Morgan Rogers membentur tiang.

Republik Ceko mendapat pukulan setelah 25 menit berjalan: Pavel Sulc melakukan pelanggaran keras dan setelah peninjauan VAR ia diganjar kartu merah. Inggris pun unggul jumlah pemain, tetapi tidak mampu memanfaatkannya. Sesaat sebelum turun minum, Kane sempat nyaris membawa timnya unggul 0-1, tetapi gagal mencetak gol.

Inggris keluar dari ruang ganti seperti terlahir kembali, dengan Gordon yang menanduk bola dari jarak dekat menjadi gol. Assist apik itu datang dari Trent Alexander-Arnold, yang untuk pertama kalinya dalam lima belas bulan kembali mengenakan seragam Inggris dan langsung memberi pengaruh.

Tim asuhan Tuchel mencium darah dan kecewa ketika tembakan Lewis Hall dari dalam kotak penalti mengenai seorang bek Republik Ceko sebelum membentur tiang. Pada menit ke-70, Kane sigap menyambar bola dari jarak dekat untuk menceploskan gol 0-2. Setelah itu, perlawanan sepuluh pemain Republik Ceko pun praktis patah.

Tuchel memutuskan menarik Kane dan Saka, lalu memberi menit bermain kepada Bellingham dan Rio Ngumoha pada fase akhir laga. Beberapa menit kemudian, James Trafford mencegah laga kembali menegangkan: sang kiper melakukan penyelamatan apik atas upaya Adam Hlozek.

Pencetak gol Anthony Gordon digantikan Morgan Gibbs-White pada menit-menit akhir. Inggris menuntaskan laga tandang di Praha dengan tenang dan menambah tiga poin di Nations League. Pada Sabtu, mereka akan menjalani laga tandang melawan Kroasia.