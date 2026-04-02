'Alessandro Bastoni harus segera meninggalkan Italia demi keselamatannya sendiri'

Alessandro Bastoni harus meninggalkan Italia, demikian kata mantan pemain timnas Giuseppe Bergomi dalam wawancara di Radio Nerazzurra. Bek Inter ini menjadi kambing hitam di negaranya setelah kekalahan dramatis melawan Bosnia dan Herzegovina.

Bastoni memang sudah tidak terlalu disukai oleh para penggemar Italia menjelang pertandingan play-off untuk memperebutkan tiket Piala Dunia. Bek Inter ini melakukan diving yang mengerikan bulan lalu dalam Derby d’Italia melawan Juventus (menang 3-2), yang mengakibatkan Pierre Kalulu mendapat kartu kuning keduanya.





Saat melawan Bosnia, saat timnya unggul 1-0, ia menjatuhkan seorang pemain yang sedang menerobos dan harus diganti. Italia gagal mempertahankan keunggulan dengan sepuluh pemain dan harus menerima gol penyama kedudukan 1-1 di menit-menit akhir pertandingan.

Akhirnya, setelah 120 menit pertandingan, adu penalti harus dilakukan untuk memperebutkan tiket Piala Dunia, di mana Bosnia keluar sebagai pemenang.

"Sekarang dia harus meninggalkan Italia demi keselamatannya sendiri. Kita kehilangan talenta luar biasa, salah satu bek terbaik dalam sepak bola modern,” kata Bergomi. “Saya sangat menyesal, tapi saya pikir demi kebaikannya sendiri, dia harus mencari klub di luar negeri.”

Bergomi menghabiskan seluruh kariernya dengan mengenakan seragam Inter. Ia memenangkan Piala Dunia bersama Italia pada 1982 dan tampil dalam 81 pertandingan internasional untuk negaranya.



