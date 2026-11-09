Berani Bermimpi! Stajcic Targetkan Kejutan Piala Dunia dan Siapkan Cetak Biru Tanpa Rasa Takut

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Resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala baru Timnas Wanita Indonesia menggantikan Satoru Mochizuki, Alen Stajcic langsung memasang target tinggi. Juru taktik asal Australia yang sukses membawa Filipina tampil di Piala Dunia ini menegaskan kesiapannya membawa Garuda Pertiwi terbang tinggi berkat dukungan penuh PSSI dan kedisiplinan luar biasa para pemain lokal.

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Kepincut Kekompakan PSSI dan Etos Kerja Pemain Lokal

Stajcic membeberkan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi keputusannya menerima pinangan PSSI adalah adanya keselarasan visi dari jajaran pengurus pusat hingga level bawah.

"Saya terkesan dengan kekompakan organisasi PSSI dari level pusat hingga bawah untuk membangkitkan sepak bola wanita Indonesia yang sebelumnya ada di peringkat bawah, agar bisa jadi kekuatan besar," ujar Stajcic.

Pelatih yang sukses mengantar Australia menembus peringkat empat dunia ini juga memberikan apresiasi khusus terhadap profesionalisme liga domestik serta pengorbanan para pemain yang rela bangun pagi demi menjalani jadwal sepak mula pukul 07.30 pagi setiap pekannya.

Patok Target dan Bawa Mentalitas Juara

Menempati peringkat 105 FIFA, Stajcic menyadari bahwa perbaikan masif harus dilakukan di segala lini—mulai dari teknik, taktik, fisik, hingga mentalitas—sebagai persiapan menghadapi Kualifikasi Piala Asia Wanita 2029. Ia optimistis berbekal pengalaman masa lalunya.

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"Dengan posisi peringkat 105 FIFA, hampir semua aspek harus ditingkatkan secara menyeluruh: teknik, taktik, fisik, dan mental. Kita harus bangun tim yang proaktif, saling percaya, dan mau kerja keras bareng. Pengalaman saya bawa Australia ke posisi 4 dunia—dengan mengalahkan Amerika Serikat—dan bawa Filipina dari peringkat 74 hingga ke Piala Dunia membuktikan kalau 'tidak ada yang tidak mungkin'," tegas Stajcic.

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Sebagai langkah konkret, Stajcic berencana mengatur rangkaian laga uji coba internasional menghadapi negara-negara papan atas dunia, meniru strategi suksesnya saat menahan imbang Amerika Serikat tanpa gol di babak pertama menjelang Piala Dunia.

Terbuka untuk Pemain Diaspora dan Bidik Dominasi Asia

Terkait pemanggilan pemain diaspora dan keturunan, Stajcic memegang prinsip tegas yang mengedepankan totalitas di atas segalanya, dengan menjadikan keberhasilan Timnas Maroko di pentas global sebagai inspirasi.

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"Siapa pun yang main pakai hati, semangat, dan jiwa untuk lambang Garuda dan rakyat Indonesia, tak peduli mereka lahir di mana," tegasnya.

Dengan kerangka kerja jangka panjang selama lima hingga enam tahun guna memangkas jarak dari raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Australia, Stajcic siap mendedikasikan seluruh kapasitasnya untuk membalas antusiasme luar biasa publik sepak bola tanah air.

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"Saya berkomitmen mencurahkan segenap jiwa dan tenaga untuk menjadikan Timnas Putri jadi tim yang kompetitif—tidak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di Asia dan dunia—dan jadi kebanggaan rakyat Indonesia," pungkasnya.