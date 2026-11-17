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Barcelona tetap terbuka untuk menjual Alejandro Balde pada bursa transfer Januari mendatang setelah bek itu sama sekali tidak lagi mendapat kepercayaan Hansi Flick. Dengan Manchester United sebelumnya mengintai, pemain timnas Spanyol itu kini harus mempertimbangkan kembali masa depannya di Camp Nou menyusul penilaian tajam sang pelatih di depan publik.

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Balde tersisih di Barcelona

Barcelona sepenuhnya siap untuk melepas Balde pada bursa transfer Januari mendatang, menurut The Athletic. Bek berusia 23 tahun itu merosot drastis dalam urutan pilihan sejak Flick mengambil alih tim di Catalunya. Meski terbuka untuk melepasnya pada musim panas, Barcelona pada akhirnya mempertahankan bek sayap tersebut.

Manchester United bahkan sempat mempertimbangkan peminjaman pemain timnas Spanyol itu pada awal tahun ini. Namun, Balde hanya mencatatkan 124 menit bermain dalam lima penampilan sebagai pemain pengganti musim ini. Flick terus mengesampingkannya, membuat masa depan lulusan La Masia itu tidak pasti.

Flick sampaikan penilaian tajam di depan publik

Hubungan antara pelatih dan pemain kian tegang setelah komentar Flick di depan publik baru-baru ini. Flick tidak menahan diri saat menilai performa bek tersebut saat ini dan kecocokannya dengan sistem yang ia terapkan. Berbicara bulan lalu, Flick menjelaskan keputusan taktisnya secara blak-blakan. Sang pelatih menyatakan: "Ia tidak memiliki kepercayaan diri yang biasanya ia butuhkan untuk memainkan permainannya, maupun keyakinan untuk bermain seperti yang diinginkan tim, dengan melakukan pressing tinggi."

Balde dilaporkan menganggap komentar tersebut sebagai pesan yang keras, terutama mengingat ia sangat jarang bermain. Meski Flick kemudian berbicara dengannya secara pribadi untuk menegaskan bahwa Balde masih menghadirkan persaingan, dampak komentar itu tampaknya signifikan.

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Kesulitan taktis di Camp Nou

Para pengambil keputusan di Barcelona kian frustrasi dengan perkembangan Balde di sepertiga akhir lapangan. Menurut laporan yang sama, kualitas umpan silang dan kontribusinya dalam serangan terlihat stagnan, sementara sistem pressing tinggi Flick yang menuntut mengharuskan pemain menjaga konsentrasi pada tingkat tertinggi.

Manajer asal Jerman itu kemudian lebih memilih opsi lain di lini pertahanan. Joao Cancelo mendapat sebagian besar menit bermain di posisi bek kiri sejak kembali, sementara Xavi Espart yang berusia 19 tahun juga tampil cemerlang sebelum mengalami cedera baru-baru ini. Flick bahkan lebih memilih memainkan gelandang Frenkie de Jong dan Brian Farinas yang berusia 20 tahun ketimbang Balde untuk menutup kekosongan akibat cedera di lini pertahanan. Ini merupakan kemerosotan drastis bagi pemain yang telah mencatatkan 173 penampilan bersama tim senior Barcelona.

Bursa transfer Januari yang krusial menanti

Balde awalnya menolak pergi pada musim panas karena merasa benar-benar nyaman di kota asalnya. Ia menegaskan keinginannya untuk bertahan dan berjuang merebut tempat sebagai starter di bawah kepemimpinan baru. Namun, sang bek kini sangat menyadari situasinya yang suram dalam skuad saat ini. Meski belum menyetujui kepindahan, peluangnya untuk kembali merebut tempat tampak kian kecil.