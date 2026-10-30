Petenis Spanyol, Carlos Alcaraz, melanjutkan langkahnya di turnamen tenis Wina setelah mengalahkan petenis Amerika Serikat, Tommy Paul, dengan dua set tanpa balas, melalui skor 6-4 dan 7-6 (2), untuk memastikan tempatnya di babak semifinal dan menjadwalkan pertemuan dengan petenis Rusia, Daniil Medvedev, dalam laga yang dinanti demi tiket menuju partai final.

Alcaraz mencapai babak semifinal untuk kali ke-50 dalam karier profesionalnya, usai pertandingan yang menyaksikan banyak reli kuat dan sentuhan-sentuhan teknis, meski petenis Spanyol itu sempat kesulitan menemukan ritme biasanya di awal laga, sebelum akhirnya berhasil menuntaskan pertandingan demi keuntungannya.

Tugas Alcaraz tidaklah mudah menghadapi Tommy Paul, yang memaksanya menjalani pertarungan sengit, terutama ketika konsentrasi petenis Spanyol itu menurun di beberapa periode pertandingan dan ia melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak biasa, nyaris memberikan peluang bagi lawannya untuk bangkit. Namun, ia mampu memulihkan keseimbangannya dan merampungkan set pertama dengan skor 6-4.

Persaingan berlanjut di set kedua, yang mengharuskan kedua pemain menjalani tie-break, sebelum Alcaraz menunjukkan dominasinya secara jelas dan memenangkannya dengan skor 7-2, untuk memastikan kelolosannya ke empat besar tanpa membutuhkan set penentu.

Alcaraz menanti ujian sulit melawan Medvedev, yang juga lolos ke babak semifinal setelah memasuki turnamen dengan moral tinggi, usai meraih gelar turnamen Almaty, selain berhasil melewati sejumlah pertandingan sengit di Wina.

Pertemuan ini memiliki arti khusus bagi petenis Spanyol itu, yang belum mampu mengalahkan Medvedev sejak kemenangannya atas sang petenis Rusia di semifinal turnamen Beijing pada tahun 2024, sementara pertemuan terakhir di antara keduanya di turnamen Indian Wells berakhir dengan kemenangan sang petenis Rusia.

Alcaraz berupaya melanjutkan penampilan kuatnya di ibu kota Austria itu dan melewati rintangan Medvedev demi mencapai final, dalam laga di mana ia berharap dapat merebut kembali keunggulannya atas lawan asal Rusia tersebut.