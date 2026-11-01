Petenis Spanyol Carlos Alcaraz menjuarai turnamen Vienna Open, setelah mengalahkan petenis Australia Alex de Minaur di partai final kategori 500 poin, sekaligus menambah prestasi baru ke dalam rekornya, dan menjadi pemain Spanyol pertama yang meraih gelar turnamen Austria tersebut sejak David Ferrer pada 2015.

Alcaraz, yang menjalani final kelimanya musim ini di turnamen kategori 500 poin, melanjutkan rentetan kemenangan istimewanya, dengan meraih kemenangan ke-26 secara beruntun di kategori ini, hingga menggapai gelar ke-28 sepanjang karier profesionalnya.

Dengan pencapaian ini, Alcaraz naik ke peringkat ketiga dalam daftar pemain Spanyol dengan raihan gelar terbanyak, di belakang Manuel Orantes yang memiliki 34 gelar, dan rekan senegaranya Rafael Nadal pemegang rekor dengan koleksi 92 gelar.

Gelar bintang Spanyol itu diraih pada partisipasi pertamanya di turnamen Vienna sejak 2021, ketika ia mencapai babak semifinal dan masih berusia 18 tahun, hingga kini ia kembali dan meraih gelar setelah penampilan yang membuatnya mendominasi partai final.

Alcaraz mengawali laga dengan kuat, setelah memanfaatkan kegugupan de Minaur dan kesalahan tak beralasan yang dilakukan petenis Australia itu, hingga meraih break pertama dan unggul 3-0 di set pertama, meski lawannya sempat mendapat peluang untuk mematahkan servisnya namun gagal memanfaatkannya.

Petenis Spanyol itu melanjutkan keunggulannya, sementara de Minaur kesulitan mengimbangi iramanya, hingga Alcaraz menuntaskan set pertama dalam kurang dari 36 menit, setelah hanya membiarkan lawannya memenangi satu game saja.

Pada set kedua, de Minaur berusaha meningkatkan levelnya dan berpegang pada peluangnya, serta berhasil mempertahankan game-game servisnya, namun ia tidak mampu benar-benar mengancam keunggulan lawannya, sebelum akhirnya kehilangan game servis yang menentukan ketika skor menunjukkan Alcaraz unggul 5-4, hingga petenis Spanyol itu menuntaskan laga dan menjuarai turnamen.

Setelah menuntaskan turnamen Vienna, Alcaraz bersiap menghadapi tantangan baru di turnamen Paris Masters kategori 1000 poin, yang merupakan turnamen Masters terakhir di musim ini, sebelum berpartisipasi di final tur dunia Asosiasi Petenis Profesional, yang dijalani petenis Spanyol itu dengan menempati peringkat ketiga dalam perburuan kualifikasi.