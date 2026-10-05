Alcaraz kembali bersinar usai laga gila dan melaju ke final Tokyo

Carlos Alcaraz melanjutkan penampilan gemilangnya di turnamen tenis Tokyo, setelah membalikkan ketertinggalan dari rekan senegaranya, Jaume Munar, dan meraih kemenangan menegangkan dalam tiga set dengan skor 5-7, 6-3, 6-1, untuk melaju ke babak final kompetisi tersebut untuk tahun kedua secara beruntun.

Munar mengawali pertandingan dengan kuat, memanfaatkan kepercayaan diri yang ia dapatkan setelah menyingkirkan petenis Amerika Taylor Fritz dalam perjalanannya menuju semifinal. Ia berhasil memaksakan gayanya kepada Alcaraz sepanjang set pertama, dan mengubah ketertinggalan 3-5 menjadi 7-5, setelah mencatatkan pencapaian mencolok dengan meraih 16 poin beruntun atas rekan senegaranya, hingga mematahkan servisnya dua kali dan memastikan kemenangan di set pertama.

Alcaraz menyadari bahwa ia harus mengubah gayanya, dan mulai lebih banyak mengandalkan pukulan forehand-nya, dengan meningkatkan keberanian mengambil risiko dalam adu reli, sehingga secara bertahap berhasil merebut kembali kendali pertandingan. Setelah awal yang berimbang, petenis Spanyol itu memaksakan iramanya dan memastikan kemenangan di set kedua dengan skor 6-3, mengandalkan kekuatan pukulan dan kecepatannya dalam menyelesaikan poin.

Pada set penentu, perbedaannya terlihat jelas, setelah penampilan Munar menurun, sementara level permainan Alcaraz melonjak secara signifikan. Ia memukul bola dengan kuat dan akurat serta memanfaatkan ruang di lapangan, hingga memastikan kemenangan di set tersebut dengan skor 6-1, menegaskan kebangkitannya yang kuat usai awal yang sulit.

Alcaraz mengusung ambisi mempertahankan gelar turnamen Tokyo, setelah menjadi juara pada edisi lalu dengan mengalahkan Taylor Fritz. Ini berarti meraih gelar tahun ini akan memungkinkannya mempertahankan poin yang ia peroleh pada musim lalu.

Di final, Alcaraz akan menanti pemenang dari pertandingan antara Yeri Lehecka dan Valentin Vacherot, dalam laga di mana bintang Spanyol itu berupaya melanjutkan perjalanannya menuju gelar baru di ibu kota Jepang.