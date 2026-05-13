Alavés mengalahkan Barcelona dan membuat Girona asuhan Michel terpuruk

Deportivo Alavés berhasil meraih hasil yang sangat baik dalam perjuangan menghindari degradasi pada Rabu malam. Di kandang sendiri, mereka mengalahkan FC Barcelona dengan skor 1-0. Ibrahim Diabaté mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut.

FC Barcelona tidak diperkuat oleh Frenkie de Jong. Alasan ketidakhadirannya tidak diketahui. Robert Lewandowski diturunkan sebagai penyerang tengah. Roony dan Marcus Rashford mendampingi pemain asal Polandia tersebut.

Pada babak pertama, peluang terbaik dimiliki oleh tim tamu. Roony melepaskan tendangan yang melebar di dalam kotak penalti, dan tak lama kemudian Rashford juga gagal memanfaatkan peluangnya.

Tepat sebelum jeda, Alavés memimpin. Diabaté menerima bola di depan kakinya dari tendangan sudut dan mencetak gol dari jarak dekat: 1-0.

Di babak kedua, Flick memasukkan beberapa pemain inti seperti Pedri, Ferran Torres, dan João Cancelo, namun hal itu tak membuahkan hasil.

Berkat kemenangan ini, Alavés naik ke peringkat kelima belas. Klub ini kini memiliki 40 poin dengan dua pertandingan tersisa. Tim peringkat keenam belas, ketujuh belas, kedelapan belas, dan kesembilan belas semuanya memiliki 39 poin. Girona saat ini berada di peringkat kesembilan belas dan berada di zona degradasi.



